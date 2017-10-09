Сестры молчат о родстве с Даной Борисовой
У Даны Борисовой есть сводная сестра, которой 18 лет. Девушку зовут Валерия. Своими светлыми волосами, овалом лица, формой носа и губ Лера, сестра Даны по отцу, очень похожа на именитую родственницу до пластики, компетентно сообщает НТВ.
Валерия не пытается налаживать отношения с телеведущей, не навязывает ей свое общество да и предпочитает не рассказывать налево и направо, что ее сестра – Дана Борисова. Зато Валерия на связи со старшей родной сестрой телеблондинки Ксенией Борисовой. Женщина, по утверждению канала, стыдится своего родства с ведущей. Скандальная слава ей не нужна.
"Она действительно не хочет, чтобы люди знали, что ее сестра – Дана Борисова. Может она и права, потому что я тоже в этом большого смысла не вижу. Что мне гордиться тем, что моя сестра что-то сделала", – высказалась в беседе с журналистами младшая сестра Даны Валерия.
Впрочем, сейчас и сама Дана пытается как может смыть с себя налет скандальности. Борисова всячески дает понять, что встала на путь истинный. К примеру, дана объявила, что ее реабилитация завершена и теперь она может с полным правом заняться помощью другим людям, у которых, как и у нее когда-то, проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
"Люблю Вас)) Моя реабилитация закончилась и теперь я – лицо центра психологического восстановления Деново на #самуи, который открылся вместе с лучшими специалистами России", – объявила Дана Борисова всего пару дней назад, сделав соответствующий пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Однако это вовсе не значит, что ведущая навсегда останется жить в Таиланде. "Хотела бы опровергнуть слухи о том,что планирую остаться в Таиланде навсегда)) Вместе с лучшими российскими специалистами я действительно открываю центр #реабилитация #деново ,но в моих ближайших целях по прежнему встретиться с дочерью плюс множество новых съёмок и проектов 😎🙏", – объявила дана Борисова.
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