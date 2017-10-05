Трезвая Борисова открестилась от Таиланда

Телеведущая сообщила о своих планах на будущее. Дана не собирается оставаться в теплых краях.

Дана Борисова опровергла информацию СМИ о том, что намерена навсегда остаться жить в Таиланде, чтобы быть ближе к специализированному реабилитационному центру, в котором сама проходила лечение от наркозависимости. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

Также звезда поведала о своих планах. "Вместе с лучшими российскими специалистами я действительно открываю центр реабилитации, но в моих ближайших целях – по-прежнему встретиться с дочерью, плюс множество новых съемок и проектов", – написала телеведущая в Instagram.

Подписчики отметили, что Дана стала выглядит намного лучше, чем тогда, когда только приехала на лечение. "Tрезвый, четкий взгляд!", "очень-очень красивая леди!", - сделали комплименты телеведущей фолловеры. "Удачи Вам!! Пусть все у Вас получится!)", "Надо упасть, чтобы потом взлететь еще выше", "Дана умница! Сил и терпения", – поддержали знаменитость поклонники.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Окт 5 2017 в 4:17 PDT

Однако не все пользователи соцсети считают, что Борисовой стоит возвращаться. "Думаю, в Москве сорвешься!!! Лучше остаться на Самуи!", "Перезимовать лучше там))", – прокомментировали фолловеры публикацию знаменитости.