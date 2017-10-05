Нюша показала страсть с 37-летним мужем

Певица поделилась с поклонниками в своем микроблоге видео из личного архива. На нем они с супругом Игорем Сивовым демонстрируют пылкие чувства друг к другу.

Разница в возрасте между влюбленными составляет десять лет, однако это не мешает их отношениям. Певица выложила в соцсеть романтический ролик.

"Когда можно понимать друг друга без слов", – подписала видео в Instagram звезда. В коротком ролике знаменитость танцует вместе со своей половиной, вызывая восторг у окружающих. Поклонников Нюши восхитила и умилила ее публикация.

По мнению многих, певица и Игорь Сивов прекрасно смотрятся вместе. Фанаты оставили множество комплиментов паре и пожелали супругам долгих лет совместной жизни.

"Мы смотрели этот танец с открытым ртом", "Счастья вам", "Нюша, у тебя самый искренний спутник", "Так приятно смотреть", "Пластично", "Какие вы милые", "Элегантная пара", – прокомментировали подписчики ролик.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Окт 3 2017 в 12:53 PDT

Напомним, Нюша и Игорь зарегистрировали свои отношения в Казани, на родине жениха артистки, в начале июля 2017 года. Для певицы свадьба с Сивовым – первая, а вот Игорь стал мужем во второй раз. От предыдущего брака у него есть двое сыновей.

Игорь Сивов является генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Когда в Татарстане проходила универсиада в 2013 году, он активно принимал участие в работе комитета. Некоторое время Игорь занимал пост руководителя аппарата исполнительного комитета Казани. В начале 90-х годов Сивов был одним из членов команды КВН "Четыре татарина".