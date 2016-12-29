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Где и с кем звезды встретят Новый 2017 год

Дима Билан, Филипп Киркоров, Данила Козловский. Фото: Dni.Ru
Отечественные знаменитости уже знают, где и с кем встретят Новый 2017 год. Артисты любезно поделились с общественностью своими планами на главную праздничную ночь.
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Популярный певец и наставник шоу "Голос" Дима Билан хоть и тяжело переболел недавно, но все равно решил работать в самую прибыльную ночь в году. Подопечный Яны Рудковской понимает, что всех денег не заработать, но хотя бы попытается.

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По информации СМИ, Дима не только выступит на нескольких концертных площадках, но и примерит наряд Деда Мороза для благотворительного проекта. И только после работы исполнитель планирует отметить Новый 2017 год с друзьями. 

Таким же трудоголиком, как и Билан, является его коллега Стас Михайлов. Любимец женщин прекрасно знает, что Новый год – это золотая жила для артиста. Певец планирует совместить приятное с полезным – отметить праздник там, где он будет выступать. А с семьей – уже позже.

Популярная певица Татьяна Буланова тоже намерена в праздник спеть для народа. "31 декабря я работаю, но надеюсь, что когда куранты станут бить полночь, я буду со своей семьей", – призналась артистка, но не уточнила, будет ли рядом с ней муж Владислав Радимов, с которым она недавно развелась.

Звезде шоу "Голос" Нико Неману отдых пока только снится. Он 31 декабря будет трудиться. "В этот Новый год я буду вдалеке от семьи. Отмечу здесь, в Москве, в "Лепс-баре", на работе. Мы будем выступать в праздничную ночь, – рассказал изданию Dni.Ru подопечный Григория Лепса. – И уже после Нового года я поеду к семье, сделаю подарки жене, маме, папе. У отца 1 января день рождения. Сын Илья еще маленький. Может, одежку какую ему привезу. Он на игрушки пока не особо реагирует. Различает яркие тона, цвета, он от них в восторге. Жене подарю украшение, наверное, красивое".

Певица Катя Лель надеется успеть все: и с родными отпраздновать, и денег заработать. Уже несколько лет она действует по одной схеме. "Сажусь за праздничный стол со своей семьей дома, а потом еду на любимую работу. То есть на новогодние корпоративы", – рассказала исполнительница.

Примечательно, что некоторые знаменитости решили в этом году от работы отказаться. Например, Филипп Киркоров посчитал, что не пристало поп-королю в праздничную ночь покидать свою крепость. "31 декабря я планирую быть с детьми. Не хочется их оставлять одних в Новый год. А потом мы улетим отдыхать, но куда – не скажу", – заинтриговал Dni.Ru исполнитель.

Моё счастье ❤️❤️

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Большой друг Филиппа, артист Данила Козловский, еще пока не совсем определился со своими планами на Новый год. "Я провожу его с друзьями, близкими, с любимой девушкой, с семьей, – перечислил актер нашумевшей ленты "Викинг". – Сейчас не до этого. Как всегда получается: "А, Новый год? Потом, потом..." Приходит 31-е число, а у тебя и салаты не нарезаны, так что пока непонятно..."

Секс-символ отечественной эстрады Вера Брежнева отметит наступление Нового 2017 года дома в кругу семьи. Это многолетняя традиция, которую артистка не хочет нарушать, какие бы деньги ей ни предлагали за корпоратив. "Соберемся все вместе: мои дочки, мама… Все девочки садятся и режут ингредиенты для различных салатов. Я все это перемешиваю, заправляю. И потом под песни по телевизору и тосты мы все это едим", – рассказала экс-солистка "ВИА Гры".

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Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)

Супруги Макарские отказались от золотоносных новогодних концертов с появлением у них детей – дочки Маши и сына Вани. "Мы проводим праздник вместе, не соглашаясь на корпоративы и выступления", – отметила Виктория.

Популярная украинская дива Ани Лорак тоже не планирует в главную ночь года работать. Она встретит 2017-й в семейном кругу с дочерью Софией и супругом Муратом.

Быть рядом с семьей собирается и Полина Гагарина, которая, по слухам, беременна. Певица отметит Новый год с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем в новой квартире, которую супруги купили два года назад и делали там затяжной ремонт. Востребованная звезда и наставница шоу "Голос" отметила, что впервые за много лет она будет праздновать Новый год дома, а не на работе.

Участница долгоживущего проекта "Дом-2" и шоу "Свадебный размер" Дарья Пынзарь сообщила, что дома у Ксении Бородиной 31 декабря намечается пир на весь мир. Именно там она и планирует быть с близкими и родными людьми. Вероятно там же можно будет увидеть и Ольгу Бузову, которая накануне призналась, что еще не решила, где будет праздновать.

У Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина будет роскошный Новый год в Грязи. Супруги решили не покидать свой замок в деревне и собрать за праздничным столом родных, близких и несколько десятков звезд эстрады.

Одним из немногих, кто решил 1 января встретить не на Родине, стал Николай Басков. Певец отметит Новый год в США, где ему щедро заплатят за выступление. Однако перед отлетом "натуральный блондин" непременно заедет к родителям и поздравит их.

Продвинутые супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тоже решили сбежать подальше от снега. Они встретят Новый год в Испании. Артисты даже праздничный стол накрывать не собираются, так решили обойтись без салатов и телевизора. "Будем гулять, танцевать, встречать праздник на улице с друзьями. Это будет первый такой эксперимент, надеюсь, он получится удачным и оставит только положительные эмоции", – огорошила Ковальчук.

Покидает Россию и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. "На Новый год отправлюсь на Бали, поживу там несколько месяцев, буду покорять новые вершины на доске для серфинга", – поделилась своими планами спортсменка.

Певица Жасмин отпразднует приход Нового 2017 года с семьей. "Еще несколько лет назад я всегда работала в праздники, но теперь могу позволить себе отмечать дома вместе с родными", – вздохнула с облегчением артистка.

Гордость отечественной эстрады София Ротару тоже не планирует трудиться 31 декабря. "В последнее время для меня это семейный праздник. Работаю много накануне, участвую в съемках и различных концертах, а 31 декабря провожу с родными и близкими", – рассказала исполнительница. В этом году она будет с детьми и внуками дома.

Телеведущая Юлия Барановская буквально очарована новогодней Москвой, поэтому 31 декабря отметит здесь, дома. Непременно с бутербродами с красной икрой и оливье на праздничном столе.

Актер, телеведущий, шоумен и продюсер Александр Цекало отметит Новый год в своем загородном доме вместе с семьей и друзьями. Примечательно, что он сам готовит салат "Оливье" по рецепту его бабушки.

Для Александра Гордона это будет особенный Новый год. Телеведущий со своей семьей переехал в новый особняк под Москвой, где и отметит праздник. Там специально для праздника была посажена живая елка.

Экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова планирует отпраздновать приход Нового 2017 года с родными и близкими. "Я много лет в 00:01 уже пела песни на сцене, развлекая публику, но в какой-то момент поменяла приоритеты и сделала выбор в пользу семьи", – призналась артистка.

Актриса Алиса Гребенщикова 31 декабря будет веселиться на даче в Подмосковье. Раньше она работала в праздники, но с рождением сына в ее жизни все изменилось. Теперь ей по душе семейные посиделки с родными.

Дмитрий Харатьян год огненного петуха встретит с семьей: детьми, родителями, бабушками и дедушками. По словам актера, он и его семья смотрят телепередачи, вспоминают былое, загадывают желания и строят планы на будущее. Часа в три-четыре ложатся спать.

Необычный Новый год будет у сексапильной телеведущей Анфисы Чеховой. Она будет праздновать отдельно от мужа. 31 декабря она останется в Москве одна без Гурама Баблишвили. Супруг звезды уехал в Грузию отмечать Новый год с папой. Чехова же пригласит к себе подружек. "Мы с мужем всегда даем друг другу свободу. Залог счастливого брака точно не в том, чтобы новогоднюю ночь проводить вместе", – уверена Анфиса.

 Звезда 90-х Юрий Шатунов давно уже завел традицию: в Новый год он не работает. "Дети хотят видеть родителей вместе. Большую часть времени я в разъездах, на гастролях, пропускаю почти все семейные праздники. Поэтому хотя бы один раз в году должен быть вместе с семьей", – объяснил свое решение быть дома с 31-го декабря на 1 января Шатунов.

Самым большим оригиналом в плане празднования Нового года стал Евгений Осин. Он уже много лет не отмечает этот день. Артист считает Рождество главным праздником православных христиан. А шампанское, оливье и пляски у наряженной елки во время поста певец считает чем-то неправильным. Исполнитель советует последовать его примеру и в новогоднюю ночь просто лечь спать.

Автор: Милена Жарова29 декабря 2016, 17:53
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