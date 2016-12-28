Где и с кем Бузова встретит Новый год

До Нового 2017 года осталось три дня, а Ольга Бузова до сих пор теряется в догадках, где и с кем проведет праздничную ночь. Может, на Красной площади, может, еще где-то. Она открыта для предложений.

В Instagram стремительно набирает популярность блогер Денчик, работающий оператором на ТНТ. Он записывает смешные ролики с самыми яркими и красивыми звездами телеканала – ведущими шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной, а также с ветераном "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро.

Для Бузовой этот Новый год будет омрачен официальным разводом с мужем. 30 декабря "тарабузики" отправятся в анналы истории, а Ольга и футболист Дмитрий Тарасов пойдут разными дорогами. Вот такой подарок сделают друг другу супруги, чья семейная жизнь казалась для общественности сказкой под хештегом #моямой.

Однако кризис в любви пошел на руку звезде. Она сейчас просто нарасхват – ее песня "Под звуки поцелуев" до сих пор взрывает хит-парады, а Ольга является желанной гостьей на всех вечеринках и телешоу.

Странички Бузовой в социальных сетях превратились в беспрерывный поток всевозможной рекламы. Единственный минус такой бешеной популярности: красотка, по ее признанию, очень устала.

Денчик поинтересовался у находящейся на распутье Ольги, где и с кем она встретит Новый год. Ответ ведущей "Дома-2" показался ему поистине сенсационным и неожиданным.

"Это самые ужасные два вопроса: "Когда закончится "Дом-2" и "Где я буду встречать Новый год". Потому что ответ на первый: "Никогда!" А второй: "Не знаю". Реально не знаю", – заверила Ольга, которая за три дня до Нового года пребывает в полной растерянности.

Бузова решила отдать себя на произвол судьбы. "Что Бог пошлет, там и буду..." – смеясь, сказала телеведущая. Денчик спросил, есть ли шанс увидеть звезду на Красной площади 31 декабря. "Есть! Иду такая по поребрику "Под звуки поцелуев"... Реально не знаю, где встречать, есть предложения?" – задала встречный вопрос Ольга.

К слову, бывший возлюбленный Бузовой Дмитрий Тарасов расслабляется сейчас на Мальдивах. Футболист снимает там сказочные по красоте ролики и хвастается в Instagram.

No comments.. Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 27 2016 в 1:23 PST

"Кайфуем🙌🏻 #отдых #солнце #жара", – пишет Тарасов и демонстрирует свое роскошное, загорелое тело, а подписчицы спортсмена ломают голову, кто теперь ему заменит Бузову.