Чем Пугачева угостит друзей на Новый год

Жареные огурцы, шарлипупа и другие фирменные блюда певицы. Готовить она планирует лично!

В новогоднюю ночь Алла Пугачева соберет близких друзей в замке мужа в подмосковной деревне Грязь. Об этом журналистам сообщил Александр Буйнов. "Мы будем есть оливье, фаршированную рыбу. У Аллы достаточно помощниц по хозяйству, но она и сама замечательно готовит. Впрочем, мы же идем к друзьям не ради еды и шампанского – все это можно купить и посидеть дома. Мы собираемся ради потрясающей атмосферы. Алла очень любит друзей, у нее в гостях всегда очень комфортно. Мы и попоем, и посмеемся, и в телевизоре на себя, любимых, посмотрим".

Сама Пугачева уверяет, что на ее праздничном столе будут самые простые блюда: "Оливье, селедочка под шубой, картошечка, холодец, рыба под маринадом... И обязательно под утро пельмени и яичница. Это Жванецкий всегда просит". Впрочем, есть у нее и особенные – фирменные! – яства. Например, жареные огурцы, которые очень любит бывшая сватья Примадонны Елена Преснякова. Жарят их как кабачки, обваляв в муке или в сухарях, только в подсолнечное масло надо добавить соль и черный перец.

Еще одно ее знаменитое угощение – шарлипупа. По словам Пугачевой, шарлипупа – это когда "все, что может соединиться, соединяется". Рецепт этой импровизации Алла Борисовна воспроизвести не сможет: "Ко мне рецепты приходят во время готовки, – поясняет она. – Более-менее постоянные ингредиенты в шарлипупе – майонез и сыр. Но каждый раз блюдо выходит по-разному. Надо просто взять все, что найдется в холодильнике, вывалить на сковороду и зажарить. Результат – изумительный!"

А вот от спиртного Примадонна отказалась: "Я не употребляю алкоголь. Хотя во время застолья не против за компанию поднять бокал шампанского".