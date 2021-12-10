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Сериалы
Заговорившая о бесплодии Дженнифер Энистон: Неприятное дерьмо на глазах у всего мира

Заговорившая о бесплодии Дженнифер Энистон: Неприятное дерьмо на глазах у всего мира

Актриса объяснила, почему не стала мамой.
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За плечами звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон два брака. Впервые актриса пошла под венец с коллегой по цеху Брэдом Питтом, следующим мужем знаменитости был актер Джастин Теру. Ни в одном из этих союзов актриса не познала счастья материнства. Ходили слухи, что Дженнифер – карьеристка. Дескать, голливудская дива осознанно отказалась от рождения наследников. Между тем в свежем интервью 52-летняя артистка опровергла эти сплетни.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

По словам Дженнифер Энистон, разговоры о том, что она поставила работу выше семьи, раньше ее очень ранили. Публика, отмечает звезда сериала "Друзья", даже не подозревает о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться. Энистон намекнула на безуспешную борьбу с бесплодием.

"Они ничего не знают обо мне с медицинской точки зрения", – поделилась актриса.

Энистон считает, что в обществе пышным цветом цветет дискриминация и она стала ее жертвой. Мужчин никто не упрекает за отсутствие детей и штампа в паспорте. Кроме того, сильный пол может заводить романы с девушками значительно младше себя. Женщинам, говорит Энистон, подобное не позволяется.

Дженнифер Энистон подчеркнула, что ее окружают замечательные люди, которые поддерживают ее в сложные периоды. На судьбу звезда "Друзей" не обижается, ей многое дано – она состоялась финансово, купается в лучах славы и любви поклонников. Публика продолжает задавать голливудской диве бестактные вопросы о детях. Артистка научилась мириться с этим.

Знаменитость чувствует горечь, думая о том, что ей пришлось "проходить через все это неприятное дерьмо на глазах у всего мира". Дженнифер Энистон отметила, что у нее в этой ситуации было всего два пути: раствориться в своей беде, либо продолжить работать и преуспеть. Актриса выбрала второе.

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Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 11:05 Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
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