Ищущая любви Энистон знакомится с мужчинами в общественных местах

Актриса раскрыла детали личной жизни в свежем интервью.

52-летняя звезда сериала "Друзья" надеется найти вторую половинку. Артистка уверена, что в ее жизни еще найдется место для любви. Дженнифер Энистон не скрывает, что открыта для новых романов.

По словам артистки, ее мужчина не обязательно должен иметь отношение к голливудской тусовке. Звезда "Друзей" легко может представить рядом с собой человека далекого от кино и ведущего обычную жизнь.

Приложения для знакомств Энистон не использует. Более того, знаменитость выступает против подобных сервисов. Дженнифер предпочитает знакомиться с людьми оффлайн, например, в общественных местах.

О замужестве актриса не думает. Она увлечена работой, уделяет много времени своим друзьям и собакам – у нее три питомца. Энистон любит свой дом и с удовольствием возвращается в жилище после тяжелого рабочего дня. Дженнифер считает себя счастливым человеком.

Также артистка опровергла слухи о романе с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером. Дженнифер сплетни показались возмутительными. Энистон подчеркнула, что не могла завести интрижку с Швиммером, так как они теперь "как родственники".