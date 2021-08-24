Обнародован трейлер нового сезона сериала "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун

В Сети появился трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу". Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун играют в проекте главные роли.
Во втором сезоне картины героиня Дженнифер Энистон – Алекс Леви покидает редакцию программы, которой отдала много лет. Между тем руководству телеканала удается уговорить теледиву возобновить сотрудничество. Леви возвращается в шоу и в новь предстает перед камерами. Брэдли Джексон, ее играет Риз Уизерспун, в беженстве из-за возвращения экс-коллеги. Между тем создатели шоу пытаются справиться с последствием скандала, который разгорелся из-за телеведущего Митча Кесслера. Шоумена обвинили в сексуальных домогательствах, что обрушило рейтинги проекта и поставило существование программы под вопрос.
Второй сезон сериала "Утреннее шоу" продолжит разоблачать токсичную культуру, которая царит на американском телевидении. В новой части ленты создатели картины поднимут тему расизма. Свежие серии будут выходить с 17 сентября. Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов.
Отметим, сериал "Утреннее шоу" для Apple TV+ снимает мультимедийная компания Hello Sunshine, которая принадлежит Риз Уизерспун. Предприятие актрисы ранее работало над проектами "Большая маленькая ложь", "Исчезнувшая" и "Дикая". Уизерспун не скрывает, что создает медиаимперию, которая будет продвигать идеи равенства в индустрии кино. По словам Риз, она, как и многие ее женщины-коллеги, с возрастом перестала интересовать продюсеров. Актриса намерена повлиять на ситуацию и дать талантливым представительницам прекрасного пола возможность работать.
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