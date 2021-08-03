Долина показала раздавленную из-за статей о лишнем весе Железняк

Певица Лариса Долина побывала в Ессентуках, на церемонии закрытия кинофестиваля "Хрустальный источник". На мероприятии вокалистка увиделась с юмористкой Кларой Новиковой и звездой сериала "Сваты" Олесей Железняк. Итогом встречи звезд стало совместное фото.
В личном инстаграм-аккаунте Долина показала получившийся снимок. В кадре Лариса Александровна заливается смехом. В подписи к публикации вокалистка отметила, что не помнит уже, что именно ее заставило расхохотаться. Новикову и Железняк певица назвала неподражаемыми.
Поклонники поблагодарили Долину за отличный кадр. Запечатленные на нем артистки, как считают пользователи Сети, выглядят настоящими, яркими и полными жизни.
Особого внимания публики удостоилась Олеся Железняк. Дело в том, что минувшей зимой светские сплетники активно обсуждали внешний вид звезды "Сватов". Тогда в Сети появилось фото сильно располневшей Железняк. Злые языки утверждали, что актриса набрала как минимум килограммов 30.
Отметим, Олеся, увидев о себе сплетни в Интернете, очень расстроилась. В одном из интервью, которое вышло аккурат после появления резонансного снимка, Железняк призналась, что раздавлена выходом статей о лишнем весе. Звезда "Сватов" отметила, что актеры – люди очень впечатлительные. Критика их сильно ранит.
Судя по всему, Олеся Железняк постепенно возвращается к прежним формам. На свежих фото артистки в соцсетях она не выглядит толстой.
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