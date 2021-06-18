Железняк из "Сватов" задумалась о старости: Ищу место, чтобы там жить

Актриса Олеся Железняк хочет жить на природе.

Звезда сериала "Сваты" призналась, что уже задумалась о жизни на пенсии. "Ищу место, чтобы на старости лет там жить", - сказала 46-летняя Олеся Железняк.

Знаменитость мечтает о доме на природе, где чистый воздух, простор и спокойствие. Рядом с жилищем Олеся хотела бы видеть лес и водоем. Железняк надеется, что к тому моменту ее долг по ипотеке будет погашен, а дети обретут самостоятельность. "Да, и чтобы было на что жить, конечно", – добавила артистка.

Напомним, в минувшем 2020 году Олеся Железняк жаловалась, что пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по ее карману. Антрепризные спектакли, в которых участвовала звезда, отменили, съемки сериала "Сваты" заморозили. В период карантина Железняк спасала зарплата, которую ей перечислял "Ленком". Звезда ситкома в тот момент буквально молилась на директора театра Марка Борисовича Варшавера.

Отметим, детство звезды сериала "Сваты" прошло в Новогиреево в Москве. Олеся Железняк с теплотой вспоминает место, где росла. Район был зеленым, рядом с домом находился пруд, где будущая знаменитость очень любила гулять. К сожалению, сегодня водоем застроен гаражами.

После замужества Железняк переехала на запад столицы, в Фили-Давыдково. Какое-то время семейство с четырьмя детьми ютилось в двушке. Позднее Олеся и ее избранник купили квартиру в Хамовниках – в одном из самых престижных районов столицы.

Звезда "Сватов" считает, что Москва становится все менее комфортной для жизни. Дома в центре огородили заборами, появилось тупики. "Ни пройти, ни проехать", – пожаловалась Железняк.