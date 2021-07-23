Как ни в чем не бывало: годами битая женихом известная актриса дождалась его из тюрьмы

Год назад известная американская актриса Хайден Панеттьери обратилась в полицию. Звезда кино и сериалов обвинила своего возлюбленного Брайана Хикерсона в жестоком избиении. У актрисы были зафиксированы ссадины и кровоподтеки на лице и левой руке. Как рассказала Панеттьери, жених бил ее кулаком.
Хикерсона задержали. Обвинения в нанесении актрисе повреждений он опровергал.
Суд назначил Брайану Хикерсону 45 дней тюремного заключения, а также установил запрет на приближение к Хайден Панеттьери. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что актриса годами подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны любимого мужчины. Адвокаты утверждали, что Хайден мечтает навсегда забыть лицо Брайана и собирается начать новую жизнь.
На днях 32-летний Хикерсон вышел из тюрьмы. Спустя время Хайден и Брайан были замечены вместе. Молодые люди как ни в чем не бывало гуляли по Лос-Анджелесу и отлично проводили время. Актриса и ее обидчик посетили ресторан Justin Queso's, где танцевали и разговаривали, а на следующий день вдвоем сходили на матч NBA. Общественность, надо сказать, шокирована происходящим.
Напомним, Хайден Панеттьери была возлюбленной украинского боксера Владимира Кличко. От спортсмена у актрисы подрастает пятилетняя дочь Катя.
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