Драка с женщиной и крах карьеры: куда пропал красавчик Мэттью Фокс из сериала "Остаться в живых"

Знаменитость скрывается от прессы.

14 июля 54-летие отпраздновал американский актер Мэттью Чендлер Фокс, прославившийся на весь мир благодаря съемкам в сериале "Остаться в живых". Роль доктора Джека Шепарда сделала артиста секс-символом 2000-х. К сожалению, на данный момент это самая яркая работа знаменитости.

С 2015-го Фокс не появляется на экранах. В тот год вышло сразу два проекта с участием Мэттью – "Костяной томагавк" и "Вымирание", но они оказались незамеченными зрителем.

Карьера подающей надежды звезды сериала "Остаться в живых" пошла под откос после некрасивого эпизода, случившегося в 2011 году. Однажды вечером Мэттью Фокс пошел в бар. В какой-то момент знаменитости стало скучно, Фокс захотел попасть на вечеринку, которая проводилась в автобусе. Женщина-водитель не пустила актера на мероприятие, так как у него не было приглашения. Рассвирепевший Мэттью нанес женщине несколько ударов в грудь и пах. По словам пострадавшей, она дала сдачи знаменитости – врезала в челюсть.

Мэттью Фокса арестовали, но через несколько часов выпустили под залог. Интересно, что у актера совсем другая версия случившегося. Позднее артист "Остаться в живых" рассказал, что на него на самом деле напал мужчина. Фоксу удалось отбиться от злоумышленника, однако женщина, сопровождавшая незнакомца, оболгала его в полиции, обвинив в избиении.

Против артиста возбудили дело. После долгих разбирательств оно было прекращено. Мэттью Фокс утверждает, что был оправдан.

К сожалению, из-за драки и последующей шумихи в СМИ репутация Мэттью была подмочена. Режиссеры неохотно звали Фокса сниматься. Со временем предложения вообще сошли на нет.

Сегодня Мэттью Чендлер Фокс живет в Бенде, что в штате Орегон, с женой и двумя детьми. С супругой, моделью Маргаритой Рончи, он счастлив в браке с 1992 года. Звезда "Остаться в живых" не общается с прессой и отказывается от интервью. Знаменитость избегает публичности и не ведет соцсети. Источник заработка Фокса неизвестен.