Ошибка стендап-комика Новиковой довела ее юного сына до психушки

Артистка винит себя в произошедшем.

Звезда комедийного сериала "Я не шучу", стендап-комик Елена Новикова – мама двоих детей. У 51-летней актрисы сын и дочка.

По словам Новиковой, семья – главное в ее жизни. Елена старается уделять как можно больше внимания отпрыскам. Между тем, знаменитость не скрывает, что допускала промахи в воспитании. Ошибка артистки довела ее сына Даниила до психушки. Знаменитость винит себя в произошедшем.

В 2015 году сын Новиковой оканчивал девятый класс. У наследника звезды в целом были хорошие оценки. Единственной проблемой была математика. Даниил несколько раз пересдавал экзамен, но у него ничего не получалось.

Учителя и директор учебного заведения слишком давили на парня, рисовали ему мрачные перспективы. Дескать, без хороших результатов по алгебре вся его жизнь пойдет под откос. Тогда Елена встала на сторону педагогов и это была главная ее ошибка. Сегодня знаменитость понимает, что должна была поддержать Даниила, а не обвинять его в нежелании учиться.

В итоге сын юмористки нашел утешение в компьютерных играх. Психика парня была расшатана. Он начал наносить себе вред. Перепуганная звезда сериала "Я не шучу" отвела сына к специалистам. В клинике по лечению душевных недугов ее ребенок провел полтора месяца.