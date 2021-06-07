Петров о тандеме с Козловским: Мы ведь могли и не сойтись

В Северной столице продолжаются съемки сериала Валерия Тодоровского "Надвое". Главные роли в ленте исполняют звезды отечественного экрана Александр Петров и Данила Козловский.
Несколько дней назад работа на площадке перешагнула через экватор – снято больше половины. Расслабляться между тем еще рано – впереди белые ночи Санкт-Петербурга, которые обязательно надо запечатлеть.
Говоря о проекте "Надвое", Александр Петров признался, что остался под впечатлением от сценария картины . На этапе знакомства с лентой артист заявил режиссеру, что из-за нехватки времени прочитает только одну серию, однако, взяв в руки текст, не смог от него оторваться.
Тодоровский, считает Петров, рискнул, пригласив на роли закадычных приятелей актеров, которые не были знакомы близко. Александр намекнул, что боялся не подружиться с Козловским.
"Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой – я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке", – отметил Александр.
В восторге от сценария сериала "Надвое" остался и Данила Козловский. Знаменитость считает, что проект Валерия Тодоровского – настоящая актерская удача. История, которая легла в основу ленты, очень актуальна в нынешнее время и пересекается с жизнями миллионов наших современников.
Козловский отметил, что на площадке сериала "Надвое" ему очень комфортно. Данила отметил, что с Александром довольно легко работается.
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