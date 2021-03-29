"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова 13 лет служила в театре Армена Джигарханяна. Но когда туда пришла Виталина Цымбалюк-Романовская – в начале в качестве супруги художественного руководителя, а потом и в роли директора, – актриса была уволена. И теперь позволяет себе в эфире федерального канала давать нелестные оценки деятельности Цымбалюк-Романовской, полагая, что Лаврентий Берия по сравнению с ней – мальчик. Но есть, что ответить на эти оскорбления и наветы, и Виталине.

"Мы никогда не дружили с Еленой Юрьевной, не были с ней очень близки, – признается Виталина Цымбалюк-Романовская. – Она не оставила в моей биографии никаких воспоминаний, поэтому странно, что приписывает себе близкое общение со мной. Совершенно не могу понять, с чего вдруг она стала выступать и поносить меня. Вероятно, дело в ущербности, неудовлетворенности и женской зависти, ведь Армен Джигарханян, о котором мечтала вся женская труппа театра, был со мной, а не с ней. Что же касается сравнений с Берией, то Армен Борисович всегда говорил, что руководителя должны бояться. Значит, я на правильном пути!"

Кстати, по словам бывшей жены Армена Джигарханяна, он сам был не очень высокого мнения о Елене Ксенофонтовой. "В личной беседе муж мне говорил: "Она актриса – ниже среднего, в нее – всегда одна-две краски, не более", – вспоминает Виталина. – Примой в театре, как она всем сегодня рассказывает, Ксенофонтова никогда не была. После того, когда ее уволили, в спектакли ввели других актрис, например, Татьяну Мухину поставили в "Безымянную звезду", и постановки шли с не меньшим успехом, театр ничего не потерял".

По словам Ксенофонтовой, она-де не хотела терпеть бесчинства и самодурство Цымбалюк-Романовской, поэтому и ушла из театра. Но вот у Виталины другая версия. "Ее уволил Армен Джигарханян за превышение должностных полномочий, – заверяет киевская пианистка. – Он долго терпел, ждал, когда Елена Юрьевна покажет всю свою сущность. И она показала – стала влезать в бухгалтерию, диктовать условия по экономики спектаклей, требовать себе для спектаклей парики по 60 тысяч".

Цымбалюк-Романовская уверяет, что относилась ко всем артистам труппы ровно. "Я работала в театре только ради Армена Борисовича, и мне было все равно, кто там играет, – пояснила Виталина. – Кстати, сам Джигарханян тоже не подбирал фавориток предыдущих худруков".