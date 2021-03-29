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Шоу-бизнес
"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой

"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой

Елена Ксенофонтова 13 лет служила в театре Армена Джигарханяна. Но когда туда пришла Виталина Цымбалюк-Романовская – в начале в качестве супруги художественного руководителя, а потом и в роли директора, – актриса была уволена. И теперь позволяет себе в эфире федерального канала давать нелестные оценки деятельности Цымбалюк-Романовской, полагая, что Лаврентий Берия по сравнению с ней – мальчик. Но есть, что ответить на эти оскорбления и наветы, и Виталине.
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"Мы никогда не дружили с Еленой Юрьевной, не были с ней очень близки, – признается Виталина Цымбалюк-Романовская. – Она не оставила в моей биографии никаких воспоминаний, поэтому странно, что приписывает себе близкое общение со мной. Совершенно не могу понять, с чего вдруг она стала выступать и поносить меня. Вероятно, дело в ущербности, неудовлетворенности и женской зависти, ведь Армен Джигарханян, о котором мечтала вся женская труппа театра, был со мной, а не с ней. Что же касается сравнений с Берией, то Армен Борисович всегда говорил, что руководителя должны бояться. Значит, я на правильном пути!"

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Кстати, по словам бывшей жены Армена Джигарханяна, он сам был не очень высокого мнения о Елене Ксенофонтовой. "В личной беседе муж мне говорил: "Она актриса – ниже среднего, в нее – всегда одна-две краски, не более", – вспоминает Виталина. – Примой в театре, как она всем сегодня рассказывает, Ксенофонтова никогда не была. После того, когда ее уволили, в спектакли ввели других актрис, например, Татьяну Мухину поставили в "Безымянную звезду", и постановки шли с не меньшим успехом, театр ничего не потерял".

По словам Ксенофонтовой, она-де не хотела терпеть бесчинства и самодурство Цымбалюк-Романовской, поэтому и ушла из театра. Но вот у Виталины другая версия. "Ее уволил Армен Джигарханян за превышение должностных полномочий, – заверяет киевская пианистка. – Он долго терпел, ждал, когда Елена Юрьевна покажет всю свою сущность. И она показала – стала влезать в бухгалтерию, диктовать условия по экономики спектаклей, требовать себе для спектаклей парики по 60 тысяч".

Цымбалюк-Романовская уверяет, что относилась ко всем артистам труппы ровно. "Я работала в театре только ради Армена Борисовича, и мне было все равно, кто там играет, – пояснила Виталина. – Кстати, сам Джигарханян тоже не подбирал фавориток предыдущих худруков".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 08:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость676094
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Гость668978
Совсем лобастая каракатица о""уела. Женская зависть Ксенофонтовой к ней? Ксенофонтова хороша собой, двое здоровых полноценных детей. И эта унтерменша с лысой головищей-мячом, гофрированной шеей и носом-картошкой. С которой даже нанятый гей балаган до конца доиграть не смог. Один дед позарился, и тот после инсульта. По воспоминаниям очевидцев, деду нравилось макакку не любить, а унижать.
Зато после смерти деда плешивая курица распушила остатки перьев и разразилась "воспоминаниями". Которые теперь никто не опровергнет. Она еще и не то придумает, судя по всему. Там точно медицинского учета в психдиспансере нет?
Гость676087
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Ксенофонтова не нуждается ни в чьей защите. Она самодостаточная личность, замечательная актриса, снимающаюся в фильмах. А Воровская принижает таких людей. Мстит таким, потому что им жутко завидует, их успехам, их деятельности. Мы помним, как она высказалась о пианисте Полянском как о неудачнике.А это её очередная ложь!Зато отомстила за его интервью о ней и кувырканье за протеже. Продавай трусы, Цымбалюк, и будешь звездой-торговкой.Где уж тебе до пианистки...
Гость668978
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Совсем лобастая каракатица о""уела. Женская зависть Ксенофонтовой к ней? Ксенофонтова хороша собой, двое здоровых полноценных детей. И эта унтерменша с лысой головищей-мячом, гофрированной шеей и носом-картошкой. С которой даже нанятый гей балаган до конца доиграть не смог. Один дед позарился, и тот после инсульта. По воспоминаниям очевидцев, деду нравилось макакку не любить, а унижать.
Гость676087
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как эта Цымбалюк-Воровская надоела...Отгавкивается, отбивается, таков её удел..Ну не могут столько людей о ней врать, не могут совпадать единодушно мнения стольких разных людей о ней...Это не совпадение и не сговор - это, Цымбалюк, правда. Это только ты обо всех говоришь одинаково плохо, с высокомерием, унижением людей, со своей спесью...Поделом тебе, Воровская, живи так, как подобает жить прокажённой...
Гость672685
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Прекратите писать о страшной воровке, нам неприятна эта личность, до каких пор вы будете держать ее "на плаву" , мы уже забыли о ней, а ты, Ваня Губкин пиаришь ее за деньги, видно <цензура> она тебе оплачивает всю эту ахинею. Ксенофонтову мы знаем как порядочную женщину, которая не по зубам этой МРАЗИ! Мы, россияне, не хотим лицезреть эту хохлушку, УБЕРИ ЕЕ И НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ НАМ!!!
Гость676079
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Если хочешь узнать человека-назначь его начальником...Ц-Р мерзкий человечишко, которую в детстве скорее всего чморили, а когда выросла начала отыгрываться на людях за свои унижения..и неважно, что унижали другие
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