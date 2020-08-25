Завизжала прямо в зале суда: Елена Ксенофонтова не сдержала эмоций в момент оглашения вердикта

Звезда сериала "Кухня. Вона за отель" стала гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Елена Ксенофонтова прокомментировала недавнюю победу в суде над экс-мужем адвокатом Александром Рыжих.

По словам знаменитости, услышав вердикт судьи в свою пользу, она в буквальном смысле завизжала от восторга. От осознания того, что бесконечные походы по заседаниям подошли к концу, Елена Ксенофонтова чуть не лишилась чувств. "Я почти оглохла от счастья", – сказала звезда сериала "Кухня. Война за отель".

Актриса добавила, что за четыре года она пережила двести заседаний. Когда на одном из слушаний суд признал ее виновной в избиении мужа, чего она, как потом выяснилось, не делала, Елена не поверила своим ушам. У Ксенофонтовой от шока отнялись руки и ноги.

Как писали "Дни.ру", Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих жили в гражданском браке девять лет. В этих отношениях актриса сериала "Кухня. Война за отель" родила дочь Софью.

В 2016-м актриса ушла от адвоката. Расстаться на хорошей ноте паре не удалось.

Рыжих не отставал от Ксенофонтовой. Он придумывал все новые и новые поводы для встреч со звездой на судебных заседаниях. По словам Елены, четыре года она доказывала, что не является хулиганкой, мошенницей, не страдает зависимости и психически здорова. Также артистке пришлось уверять Фемиду в том, что она хорошая мать.