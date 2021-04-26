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Переврали: академик РАН разнес зарубежный сериал "Чернобыль"

Переврали: академик РАН разнес зарубежный сериал "Чернобыль"

Научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов раскритиковал сериал "Чернобыль". Американские киноделы все переврали, считает академик.
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Тема чудовищной по своим масштабам катастрофы на Чернобыльской АЭС вновь всколыхнула общественность в мае 2019 года, после премьеры сериала от HBO "Чернобыль". Лента, повествующая о событиях весны 1986 года, была невероятно популярна. Тогда проект называли самым просматриваемым шоу в истории.

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По словам академика РАН Леонида Большова, сериал "Чернобыль" повлиял на умы множества людей за рубежом и в России. Картина с точки зрения визуальной составляющей сделана великолепно, считает деятель науки. Между тем сюжет сериала произвел на Большова "гадкое" впечатление. Лента "Чернобыль" – это еще один "выстрелов в гибридной войне", отметил академик.

В картине от HBO сотрудники АЭС вечно ходят пьяными, что совершенно не соответствует реальному положению дел. На станции, как заметил Большов, действовал сухой закон.

Создатели американо-британской ленты также "переврали мотивацию" ликвидаторов катастрофы. Леонид Большов подчеркнул, что сам был в числе тех, кто боролся с распространением радиации и даже награжден за это орденом Мужества. Академик завялил, что он и его товарищи шли на риск ради своей родины и спасения мировой цивилизации. Быть ликвидаторами никого не принуждали.

Отметим, 15 апреля в России состоялась премьера фильма "Чернобыль". Ленту снял известный актер Данила Козловский. Он же сыграл в картине главную роль.26 апреля 2021 года – 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 15:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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