Переврали: академик РАН разнес зарубежный сериал "Чернобыль"

Тема чудовищной по своим масштабам катастрофы на Чернобыльской АЭС вновь всколыхнула общественность в мае 2019 года, после премьеры сериала от HBO "Чернобыль". Лента, повествующая о событиях весны 1986 года, была невероятно популярна. Тогда проект называли самым просматриваемым шоу в истории.
По словам академика РАН Леонида Большова, сериал "Чернобыль" повлиял на умы множества людей за рубежом и в России. Картина с точки зрения визуальной составляющей сделана великолепно, считает деятель науки. Между тем сюжет сериала произвел на Большова "гадкое" впечатление. Лента "Чернобыль" – это еще один "выстрелов в гибридной войне", отметил академик.
В картине от HBO сотрудники АЭС вечно ходят пьяными, что совершенно не соответствует реальному положению дел. На станции, как заметил Большов, действовал сухой закон.
Создатели американо-британской ленты также "переврали мотивацию" ликвидаторов катастрофы. Леонид Большов подчеркнул, что сам был в числе тех, кто боролся с распространением радиации и даже награжден за это орденом Мужества. Академик завялил, что он и его товарищи шли на риск ради своей родины и спасения мировой цивилизации. Быть ликвидаторами никого не принуждали.Отметим, 15 апреля в России состоялась премьера фильма "Чернобыль". Ленту снял известный актер Данила Козловский. Он же сыграл в картине главную роль.26 апреля 2021 года – 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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