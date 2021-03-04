Терпение лопнуло: "обнаглевшие клоны" заставили известную актрису пойти на крайние меры

По словам знаменитости, недавно она открыла аккаунты в "Инстаграм" и "Фейсбук". Елена Лядова отметила, что появиться в соцсетях ее вынудили фейки.
В последнее время на популярных платформах появилось множество страниц, которые якобы принадлежат Лядовой. "Какое-то гигантское количество обнаглевших клонов, которые вели переписку от моего лица", - рассказала звезда кино и сериалов в свежем интервью.
Как сообщила Елена, некоторые ее знакомые, не распознав фальшивку, вступали в диалог, что привело в итоге к ряду неприятных ситуаций. Артистку возмущает то, с каким цинизмом и бесцеремонностью непонятные личности используют ее имя и фотографии. Зарегистрировавшись в соцсетях, Елена Лядова пошла на крайние меры.
Знаменитость призналась, что редко заходит на "Фейсбук", так как там в основном обсуждают политику. "Инстаграм" Елене нравится больше. Лядова отметила, что у этой соцсети проще интерфейс и больше возможностей для саморекламы. Актрису волнует тема помощи бездомным животным, поэтому она активно продвигает различные приюты и прочие благотворительные организации в личном микроблоге.
Отметим, что многие публичные личности опасаются заводить соцсети. Так, например, звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф собирался зарегистрироваться в "Твиттер", но в последний момент передумал. Артист не хочет постоянно оказываться в центре внимания из-за своих высказываний.
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