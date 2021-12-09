Отомстил уязвленный изменой авторитет: всплыла неожиданная причина расправы над Паниным

Перед смертью звезда кино и сериалов вляпалась в проблемы.

Близкие актера Андрея Панина не верят официальным результатам расследования его гибели. Друзья уверены, что звезде сериалов "Бригада" и "Граница: Таежный роман" восемь лет назад помогли уйти из жизни.

По словам директора артиста Геннадия Русина, на теле умершего Андрея Панина были травмы характерные для избиения. Тем временем синяки и кровь следствие предпочло не заметить, а патологоанатомы поработали над тем, чтобы скрыть следы побоев. В гроб Андрея положили уже без кровоподтеков.

В свежем выпуске программы телеканала "Россия 1" "Андрей Малахов. Прямой эфир" Геннадий Русин рассказал о событиях, предшествующих кончине Андрея Панина. За несколько месяцев до смерти в бизнес-классе самолета артист кино и сериалов заинтересовался попутчицей. С новой знакомой у Андрея случился короткий роман. Позднее выяснилось, что Панин связался с избранницей предпринимателя с Украины, имевшего влияние в криминальных кругах.

Измена зазнобы больно ударила по самолюбию бизнесмена. Он захотел отомстить. Авторитет решил избавиться от соперника. Андрею Панину пригрозили расправой. У актера требовали крупную сумму.

Панин и Русин обратились за помощью к криминальным авторитетам из России. Спустя время стало ясно, что без денег вопрос решить не удастся.

На "стрелку" в Измайловском комплексе Андрей и Геннадий взяли общего друга. Беседа с "серьезными людьми" длилась два часа. Приехавший с Паниным и Русиным приятель взял на себя роль переговорщика. Он пытался уговорить бандитов оставить артиста в покое и не брать с него денег. Долгое время Русин думал, что после той встречи братки потеряли интерес к звезде "Бригады". Между тем теперь Геннадий считает, что злодеи оставили артиста лишь на время. В итоге они воплотили в жизнь свои угрозы.