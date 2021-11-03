"Распутье": актер сериала "Пищеблок" оказался в центре жестокого противостояния

4 ноября состоится премьера фильма Георгия Лялина "Распутье". Главную роль в картине исполнил актер сериалов "Пищеблок" и "Перевал Дятлова" 27-летний Роман Евдокимов.
В центре сюжета ленты – Артем Чагин, который приехал в Москву на заработки. Молодой мужчина узнает о смерти своего отца. Отношения Чагина с родителем не складывались – много лет назад мужчина бросил героя и его мать на произвол судьбы.
Артем не собирается отказываться от наследства, поэтому приезжает на малую родину. Там Чагин обнаруживает, что на имущество отца претендует не он один. Новая семья родителя персонажа, в лице жены узбекского происхождения и ее сына, не хочет уступать. В конфликт сторон вмешивается узбекская диаспора. Артем Чагин идет за помощью к бандитам, чтобы уровнять силы. В итоге герой Романа Евдокимова оказывается в центре жестокого противостояния. Страдает и вдова отца Чагина. Дабы проводить умершего в последний путь достойно мачехе и пасынку придется объединиться и найти точки пересечения.
Фильм Георгия Лялина "Распутье" в 2020 году получил спецприз жюри на конкурсе "Окно в Европу". На кинофестивале "Балтийские дебюты" Роман Евдокимов за работу в этой ленте удостоился диплома. По мнению экспертов смотра, актер сумел очень тонко и глубоко раскрыть главного героя и его отношения с родными. Фильм "Распутье" выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
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