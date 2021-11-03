Ставший наркобароном актер "Бригады" умер от рака в хосписе

Звезда многосерийного фильма "Бригада" Дмитрий Гуменецкий ушел из жизни в возрасте 49 лет. Актер и бывший майор спецназа внутренних войск МВД России умер в хосписе.
Как стало известно журналистам, Гуменецкого сгубил рак. Из-за онкологического недуга в апреле 2021-го Дмитрия освободили из тюрьмы на два года раньше положенного срока. Актер добился УДО.
В 2016-м звезду "Бригады" приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Следствие сумело доказать, что Дмитрий Гуменецкий был настоящим наркобароном. В Солнечногорске актер организовал склад запрещенных веществ. Мужчина прятал 300 килограммов некого концентрата, из которого, по словам экспертов, можно было изготовить до семи тонн дурманящего зелья общей стоимостью до 16 миллиардов рублей.
Дмитрию Гуменецкому грозило пожизненное, но умелые адвокаты смогли значительно снизить срок. Кроме того, актер охотно сотрудничал со следствием.
Скончался Дмитрий Гуменецкий 29 октября. Похоронили актера 31 октября. В сериале "Бригада" он играл роль телохранителя главного героя Саши Белого – Шмидта. Всего в творческой биографии артиста пять картин.
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