Переживший потерю Аверин десять лет не выходит на связь с коллегой по "Глухарю"

26 ноября 46-летие празднует известный актер Максим Аверин. С днем рождения артиста поздравил коллега по цеху Денис Рожков. Знаменитости вместе работали в телепроекте "Глухарь", где воплотили в жизнь образы лучших друзей – капитана Сергея Глухарева и лейтенанта Дениса Антошина.
Свое поздравление Аверину Рожков передал через журналистов. Как оказалось, Максим десять лет не выходил на связь с партнером по сериалу "Глухарь".
По словам Рожкова, съемки телепроекта о сотрудниках вымышленного отдела милиции "Пятницкий" закончились в 2011 году. От работы с Авериным у актера остались лишь приятные воспоминания. О том, как поживает его товарищ сейчас, Денис Рожков не знает.
"На тот момент Максим, который был в кадре, совсем не отличался от Максима, который был в жизни и был искренним", – поделился актер "Глухаря".
Отметим, в день рождения Максим Аверин вспоминает о матери. Родительница знаменитости скончалась в 2017 году. В личном микроблоге актер опубликовал поздравительную открытку, которую получила когда-то его мама. Артист отечественных теленовелл признался, что очень скучает по родительнице и до конца не смирился с потерей.