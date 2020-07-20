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Марьяна Тимофеевна Спивак

актриса
  • Дата рождения: 23 марта 1985
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 174
  • Вес: 57
  • Жена/Муж: Кирилл Петров (развод), Антон Кузнецов
  • Дети: Гриша

Марьяна Спивак продолжает актерско-режиссерскую династию, служит в «Сатириконе», появляется в кинематографе. Прославилась по драме «Нелюбовь», сериалу «Напарницы».

Биография Марьяны Спивак

Будущая актриса родилась в столице в семье известного режиссера, была желанным и долгожданным ребенком. Родители, бабушка и дедушка являлись узнаваемыми личностями советского кино. Так что будущее Марьяны было определено с раннего детства.

Семья

Отец – известный режиссер Сергей Спивак. Мать – актриса Екатерина Васильева. Бабушка по матери – заслуженная актриса СССР Жанна Прохоренко. Дедушка тоже знаменит – режиссер Евгений Васильев.

Детство и юность

Когда Марьяне едва исполнилось три года, родители решили расстаться. Девочка осталась воспитываться с матерью. В 14-летнем возрасте у нее появилась младшая сестра, мать повторно вышла замуж. Будущая артистка переехала жить к бабушке, которую по жизни называла «Жанетиком».

В школе училась хорошо, постоянно участвовала в самодеятельности. С детства мечтала о сцене, но долго сомневалась в выборе профессии. Родители были против дочери-актрисы, но девочка не поддалась уговорам.

После окончания столичной школы с первой попытки поступила в МХАТ, который в 2006 окончила с отличием. После Марьяна поступила на службу в «Сатирикон», где успешно трудится и сегодня.

Карьера Марьяны Спивак

В кино актриса дебютировала еще в шестилетнем возрасте, когда получила небольшую роль в картине своего деда – «Пока гром не грянет». С тех пор тяга к театру и кинематографу не покидала юную красавицу.

Театр

В театре актриса дебютировала еще в студенческие годы. Первой стала постановка «Гамлет» и роль «Гертруды», второй – «Безымянная звезда» и образ Моны. Следующими работами стала классика – «С любимыми не расставайтесь», «Три сестры».

На службе в «Сатириконе» тоже не осталась без внимания. Мария Спивак появилась в спектаклях «Король Лир», «Доходное место», «Чайка», «Отелло». В «Сатириконе» служит и сегодня, продолжает выходить на сцену.

Кино

Не считая детских лет, дебютной для Марьяны Спивак стала роль Василисы в сказке «Горе-злосчастье». Тогда девушка еще училась в школе и лишний раз поняла, что актерское мастерство – это ее. Уже в статусе актрисы снялась в полнометражных картинах «Сын отца народов», «Умник», «Федоров», «Нелюбовь».

Также снималась в сериалах, а в одном из них на съемочной площадке играла с родными мамой и бабушкой – «Близнецы». Другие не менее успешные работы – «Напарницы», «Глухарь», «Пуля-дура».

Личная жизнь Марьяны Спивак

Первым законным супругом стал актер Кирилл Петров. Подробности личной жизни и причины развода актриса всячески умалчивает. Известно, что брак распался после знакомства Марьяны с актером Антоном Кузнецовым.

Знаменитости вместе работали в спектакле «Чайка», а потом появились в одном сериале – «Напарницы». Официально неженаты, воспитывают совместного сына Григория 2015 года рождения.

Интересные факты о Марьяне Спивак

  • Родители изначально были против, чтобы дочь шла по их стопам. Они видели ее дипломатом.
  • Актриса знает в совершенстве несколько иностранных языков (английский и французский).
  • Марьяна не относится к бабушке, как к бабушке, считает ее второй мамой.
  • Впервые снялась в кино еще в утробе матери, когда та сыграла в киноленте «Прощание славянки» (1984).
  • Единственного сына Григория Спивак родила за несколько дней до съемок российского сериала «Напарницы».

Роли Марии Спивак

Актриса больше любит появляться на театральных подмостках драгоценного «Сатирикона». В кино снимается чаще, также занимается дубляжом.

Фильмы

  • «Горе-злосчастье» - Василиса;
  • «Ричард III» - Анна;
  • «Сын отца народов» - Капитолина Васильева;
  • «Нелюбовь» - Женя;
  • «Мы» - А2248.

Сериалы

  • «Близнецы» - Валя;
  • «Пуля-дура-4» - Таня;
  • «Умник» - Фаворова;
  • «Бюро» - Самара;
  • «Напарницы» - Лариса;
  • «Эпидемия» - Ирина;
  • «Шифр» - Ирина.

Актриса сегодня

В настоящее время Марьяна Спивак продолжает сниматься в кино. Участвует в таких проектах, как сериал «Шифр», фэнтези «Вонгозеро», хорроре «Яга: Кошмар темного леса». Благодаря таланту и яркой внешности, актриса не осталась незамеченной и на западе. В 2019 году получила предложение поучаствовать в британском проекте «Вчера».

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