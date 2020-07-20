Анастасия Стежко из сериала "Полицейский с Рублевки" показала фото со свадьбы в Париже

Анастасия Стежко и ее избранник Дмитрий Старостин вступили в брак в июле 2019 года. Торжество влюбленные устроили в Париже. На мероприятии присутствовали только самые близкие.
По словам звезды сериала "Полицейский с Рублевки", бракосочетание ей запомнилось как нечто красивое и яркое. Тот летний день для Стежко и Старостина всегда будет особенным.
Говоря о первом годе супружества, Анастасия отметила, что лучшим его итогом стала дочь Стефания. Артистка родила первенца 7 мая 2020 года. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" называет наследницу исключительно Стешей.
Ранее в личном микроблоге Анастасия Стежко призналась, что материнство ее изменило. Актриса научилась существовать в режиме многозадачности. Также она поняла, что новоиспеченной маме не надо стесняться просить у помощи у близких. Поддержка очень важна.
Отметим, что пышную и шумную свадьбу звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин провели только через два месяца после регистрации отношений. Торжество состоялось в Москве. Медовый месяц пары прошел в Италии.
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