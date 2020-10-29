"Было больновато и неприятно": остеопат помог звезде "Содержанок" и ее мужу зачать

Знаменитость очень хотела еще малыша. Полтора года актриса и ее муж Алексей Вертков ходили по врачам. Доктора разводили руками: никаких недугов у супругов не было. Результаты анализов пары были идеальными. Уверенность в Александры Ребенок в том, что забеременеть – это плевое дело, рассыпалась, столкнувшись с реальным положением дел.
Звезда сериала "Содержанки" и ее избранник вспомнили о знакомом остеопате. Александра и Алексей решили навестить приятеля.
Медик осмотрел чету. Доктор сказал актрисе, что физически она абсолютно здорова. Между тем стать мамой Ребенок не дает стремление все контролировать.
"Он мне сказал, что я веду себя как мужчина: сама принимаю решения, взваливаю все на себя, то есть ничего женского во мне, в моем животе не осталось", – вспомнила звезда "Содержанок".
Остеопат назвал живот актрисы "каменным", а органы "негибкими". Дескать с такими внутренностями зачать малыша невозможно.
"Было, признаюсь, больновато и неприятно", – сообщила о работе специалиста актриса.
Уже во второй визит к доктору, по словам артистки, дело сдвинулось с мертвой точки. Александра Ребенок сделала тест на беременность. Результат оказался положительным.
В минувшем августе 40-летняя Александра Ребенок родила дочь. Девочку назвали Верой. Звезда сериала "Содержанки" также воспитывает трехлетнего сына Ивана.
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