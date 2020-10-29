Исцелилась благодаря письму: звезда сериала "Содержанки" чудом появилась на свет

Актриса родилась в Москве 6 мая 1980 года в семье кандидата физико-математических наук и модельера одежды. Как отметила звезда сериала "Содержанки" в свежем интервью, она могла вообще не появиться на свет. По словам Александры, во время беременности у ее матери, Галины, были проблемы со здоровьем. Женщина лежала на сохранении. Ситуация поменялась, после трогательного послания отца. Родитель Александры, Вячеслав, отправил письмо госпитализированной жене.
"Милая Галочка, причина твоей болезни не в том, что не хватает там каких-то гормонов, а значительно глубже. Тебя одолевает страх перед беременностью", – написал отец актрисы супруге.
Вячеслав отметил, что страх жены – это некая нервная связь, которая образовалась из-за неудачной предыдущей беременности. Мужчина умолял супругу "порвать связь" и избавиться от страха перед возможными негативными последствиями.
"Если тебе удастся побороть этот страх, выжать его из себя, то это и будет означать, что первичная связь порвана", – сказал будущий папа.
Звезда сериала "Содержанки" подчеркнула, что письмо чудесным образом исцелило ее мать. Женщина уже через несколько дней вернулась домой, и позже родила Александру. Ребенок благодарна папе за необычное послание.
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