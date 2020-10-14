Как звезды сериала "Ольга" повлияли на судьбы своих персонажей

Иногда авторы сценария позволяют артистам вносить изменения в текст. Такое, как оказалось, встречается на съемках довольно часто.
"Это легко увидеть на примере сериала "ОЛЬГА": знаменитую песню ЮрГена "а чири-чири-пари" придумал он сам, вспомнил какой-то эпизод из жизни. Я на пробах от стеснения как-то смешно причмокнула губами, и этот "фирменный" жест закрепился за Ленкой, его потом просили повторять регулярно👄. А Тим на самом деле не картавит, а привнес эту картавость специально для Чичи (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала Алина Алексеева в личном "Инстаграм".
Бывают, как отметила актриса, очень ревнивые авторы. Иногда сценаристы готовы убить даже за небольшую замену в тексте.
Обычно артисты получают сценарий задолго до начала съемок. Если сюжетная линия героя исполнителю не по душе, он может отказаться от роли. В отдельных случаях, если отношения с создателями хорошие, у актера появляется возможность повлиять на судьбу персонажа. Так, например, поступил Сергей Романович в четвертом сезоне сериала "Ольга".
"Однажды, на заре своей карьеры, я снималась в проекте, который не выслал сценарий заранее. По приезду на площадку я получила дико пошлый текст и отказалась это играть. Авторов на площадке не было, а режиссер не соглашался менять текст. Тогда я сказала, что мне проще уехать. У них был выбор: лишиться актрисы или переписать сценарий. В проекте я все-таки снялась", – поделилась опытом звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева.
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