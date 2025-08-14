Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл

"МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Премьера 31 октября 2025г.

Новое шоу. Новая Москва.





Москва, какой ее еще никогда не показывали!





Театр "ОДЕОН" — известный своими смелыми музыкальными постановками и неповторимыми шоу-программами — запускает уникальный гастрономический мюзикл, где фантазии и соблазны переплетаются в одно целое, а зритель становится гостем мистического вечера — интерактивного путешествия в сердце загадочной и манящей Москвы.





В новом шоу "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" зрителей ждёт погружение в атмосферу Бродвея и высокую гастрономию: изысканный авторский ужин, завораживающее шоу бродвейского уровня и светская вечеринка сливаются в потрясающем пространстве.





В основе сюжета мюзикла лежит история девушки из Москвы, которая случайно попадает в таинственный мир, где её голос пробуждает у Графа — повелителя Тёмного мира — интерес к жизни. Между ними возникает мощное притяжение, способное изменить ход судьбы героев. Им предстоит столкнуться с Вороной — жестоким противником в борьбе за власть, любовь и судьбу мироздания. В конце вечера зритель сам решает: остаться в иллюзии или выйти к свету. "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" — шоу о страсти, силе, свободе, любви и пробуждении. История, в которой каждый узнает себя.





Музыкальную ткань шоу составляют любимые хиты 90-х и 2000-х в новых аранжировках и живом исполнении. Они продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать.





За гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России — Pinskiy&Co. Специально для мюзикла создано продуманное до мелочей меню, вдохновлённое сюжетом и атмосферой шоу.









Что ожидает зрителя?





– Гастрономия как часть мюзикла — подача блюд становится неотъемлемым элементом мистического вечера;

– Яркий синтез жанров — драма, мистика, юмор и гротеск, которые создают живой, эмоциональный ритм шоу;

– Иммерсивный интерактив — актеры появляются рядом со зрителями, сцена «растворяется» в пространстве, вовлекая каждого гостя в действие;

– Смелая и непредсказуемая сценография с живыми декорациями, визуальными эффектами и сменой локаций в реальном времени;

– Невероятные хореографические номера — от изящных пластических дуэтов до масштабных массовых танцев, раскрывающих глубину чувств;

– Уникальная музыкальная драматургия — хиты 90-х и 2000-х в новом звучании органично переплетаются с динамикой сюжета;

– Светская вечеринка – отличный повод нарядно одеться и ощутить атмосферу Бродвея в самом сердце столицы.





Погрузитесь в мистическую и манящую Москву нового времени вместе с театром «ОДЕОН» и гастрономическим мюзиклом "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения, где стирается грань между фантазией и реальностью!





Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15

Когда: премьера 31 октября 2025 г.





Билеты уже в продаже: https://mozdr.moscowmusical.ru/

Для лиц старше 12 лет





