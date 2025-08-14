Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера
Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл

Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл

"МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Премьера 31 октября 2025г.

Новое шоу. Новая Москва.

Москва, какой ее еще никогда не показывали!

Театр "ОДЕОН" — известный своими смелыми музыкальными постановками и неповторимыми шоу-программами — запускает уникальный гастрономический мюзикл, где фантазии и соблазны переплетаются в одно целое, а зритель становится гостем мистического вечера — интерактивного путешествия в сердце загадочной и манящей Москвы.

В новом шоу "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" зрителей ждёт погружение в атмосферу Бродвея и высокую гастрономию: изысканный авторский ужин, завораживающее шоу бродвейского уровня и светская вечеринка сливаются в потрясающем пространстве.

В основе сюжета мюзикла лежит история девушки из Москвы, которая случайно попадает в таинственный мир, где её голос пробуждает у Графа — повелителя Тёмного мира — интерес к жизни. Между ними возникает мощное притяжение, способное изменить ход судьбы героев. Им предстоит столкнуться с Вороной — жестоким противником в борьбе за власть, любовь и судьбу мироздания. В конце вечера зритель сам решает: остаться в иллюзии или выйти к свету. "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" — шоу о страсти, силе, свободе, любви и пробуждении. История, в которой каждый узнает себя.

Музыкальную ткань шоу составляют любимые хиты 90-х и 2000-х в новых аранжировках и живом исполнении. Они продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать.

За гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России — Pinskiy&Co. Специально для мюзикла создано продуманное до мелочей меню, вдохновлённое сюжетом и атмосферой шоу.

Афиша: пресс-служба

Что ожидает зрителя?

– Гастрономия как часть мюзикла — подача блюд становится неотъемлемым элементом мистического вечера;
– Яркий синтез жанров — драма, мистика, юмор и гротеск, которые создают живой, эмоциональный ритм шоу;
– Иммерсивный интерактив — актеры появляются рядом со зрителями, сцена «растворяется» в пространстве, вовлекая каждого гостя в действие;
– Смелая и непредсказуемая сценография с живыми декорациями, визуальными эффектами и сменой локаций в реальном времени;
– Невероятные хореографические номера — от изящных пластических дуэтов до масштабных массовых танцев, раскрывающих глубину чувств;
– Уникальная музыкальная драматургия — хиты 90-х и 2000-х в новом звучании органично переплетаются с динамикой сюжета;
– Светская вечеринка – отличный повод нарядно одеться и ощутить атмосферу Бродвея в самом сердце столицы.

Погрузитесь в мистическую и манящую Москву нового времени вместе с театром «ОДЕОН» и гастрономическим мюзиклом "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Не упустите шанс стать частью захватывающего приключения, где стирается грань между фантазией и реальностью!

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: премьера 31 октября 2025 г.

Билеты уже в продаже: https://mozdr.moscowmusical.ru/
Для лиц старше 12 лет

Социальные сети театра "ОДЕОН":

Telegram https://t.me/odeonmoscow
ВКонтакте https://vk.com/odeon_moscow

14 августа 2025, 09:43
Афиша: пресс-служба
