В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Пятница 24 октября

11:15Галич и Бородина жетско ответили Ивлеевой после обвинения в сговоре с мошенниками 11:08В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства" 11:02В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер" 10:08Пожарные Карелии спасли забравшегося на фонарный столб кота 09:22Обнаружена расшифровка самого знаменитого неразгаданного кода в мире 06:48Юрист подробно рассказала, как избежать потери наследства при наличии завещания 03:10Ежедневное употребление орехов снижает риск деменции – гастроэнтеролог 00:29Россияне значительно сократили потребление молочной продукции за год – исследование 21:26Осторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 20:477 "красных флагов" за рулем: если заметили хоть один – немедленно остановитесь 19:36Что произойдет с телом, если есть мед каждый день? 18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"

В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"

Современный Театр Антрепризы представляет мюзикл "Парфюмер". 26 октября в Театриуме на Серпуховке постановка погрузит зрителя в атмосферу XVIII века и расскажет о приключениях главного героя – парфюмера с невероятным даром улавливать самые тонкие ароматы.

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства – с одной стороны, зритель сострадает ему, с другой – осуждает его жестокость.

Роль Гренуя блистательно исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: Театриум на Серпуховке (Павловская, 6)
Когда: 26 октября в 20:00

Категория 16+

Шоу-бизнес в Telegram

24 октября 2025, 11:02
Фото: пресс-служба
Утро.ру✓ Надежный источник

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"
В Современном Театре Антрепризы 4 ноября состоится премьера спектакля "Мафия и нежные чувства". Это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы. В центре сюжета – харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами.

Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова

Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова
24 сентября 2024 года в МКЗ "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова. Событие открыло большой праздничный цикл "Время, вперед!", посвященный 110-летию маэстро. Самым ожидаемым событием Дня Георгия Свиридова стала концертная премьера восстановленных произведений великого композитора, однако начался вечер с брифинга для журналистов, главными героями которого стали племянник Георгия Свиридова, музыковед Александр Белоненко и глава музыкального издательства "Панчер", президент Национального Свиридовского фонда Андрей Чеснов.

В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема

В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема
Мероприятия фестиваля собрали свыше шести тысяч зрителей. С 17 по 29 сентября в Чите и 10 районах Забайкальского края прошло более 25 концертов IV Фестиваля Олега Лундстрема.

Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера

Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера
Мир моды постоянно подкидывает нам новые словечки, и "тоут" – одно из них. Что скрывается за этим коротким иностранным названием? Если вы до сих пор не уверены, чем она отличается от любой другой большой сумки, то вы по адресу. Давайте без лишней "воды" и заумных терминов разберёмся, что такое сумка тоут, и почему она уже несколько десятилетий не теряет своей актуальности, прочно обосновавшись в гардеробах от студенток до бизнес-леди. Так что такое сумка тоут? Разбираемся в деталяхНазвание сумки происходит от английского глагола "to tote", что переводится как «нести» или «перевозить».

Родительская ассоциация просит омбудсмена Москалькову учесть в статистике инвалидов по слуху

Родительская ассоциация просит омбудсмена Москалькову учесть в статистике инвалидов по слуху
Ассоциация "МамУшки" направила коллективное обращение омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой систематизировать учет инвалидов по слуху и устранить пробелы в механизмах их поддержки. Поводом стало отсутствие данной категории граждан в ежегодном докладе о правах человека, что, по мнению авторов, свидетельствует об их "невидимости" для государственной статистики и бюджетного планирования. Ключевой проблемой руководитель АНО Наталья Черная называет недоступность медицинской помощи по месту жительства.

Выбор читателей

22/10СрдВсегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 23/10ЧтвЧто произойдет с телом, если есть мед каждый день? 23/10ЧтвОсторожно, Филиппов день! 7 вещей, которые нельзя делать 24 октября, чтобы не навлечь беду 22/10СрдСиноптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 22/10СрдЛолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 23/10Чтв42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом