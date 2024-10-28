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Понедельник 28 октября

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Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"

Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"

Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2024" будет проходить в манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября. В первый день сыграют 12 российских артистических команд из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Мордовия и Калмыкия.

Как рассказал организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов в ходе пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы, событие проводится с 2007 года и это, по сути, Чемпионат мира по футболу среди артистов. Девять раз фестиваль проходил в Москве с участием мировых звезд – на международном уровне.

При этом Юрий Давыдов подчеркнул, что возобновление международного "Арт-футбола" не должно помешать тому формату, который полюбился россиянам с 2018 года. Российский фестиваль проводится в рамках празднования Дня народного единства 3-4 ноября на манеже "Спартак". В первый день играют команды артистов из разных городов России, а во второй проводится матч между командами звезд и олимпийских чемпионов разных годов и видов спорта.

В этом году 4 ноября пройдет традиционный гала-матч, в ходе которого звездная команда «Старко» сыграет с командой «Герои Олимпа», составленной только из советских и российских олимпийских чемпионов разных лет по разным видам спорта. В составе «Старко» можно будет понаблюдать за Дмитрием Маликовым, Сергеем Минаевым, Виктором Зинчуком, Владом Топаловым, Михаилом Гребенщиковым, Ромарио и Юрием Давыдовым, а также за ведущими политиками, журналистами и бизнесменами.

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28 октября 2024, 13:57

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