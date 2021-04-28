Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты к майским праздникам

Российские звезды составили для HUAWEI эксклюзивные плейлисты, приуроченные к майским праздникам.

Май все ближе, а это значит, что впереди нас ждут долгие выходные, во время которых мы будем наслаждаться теплом, выезжать на природу, устраивать вечеринки и в целом активно проводить время. Вдохновившись выходом беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds 4i с кристально чистым звуком, режимом активного шумоподавления и длительной работой батареи, российские звезды составили тематические плейлисты, чтобы поделиться со слушателями легким весенним настроением, зарядить бодростью и вдохновить на зажигательный майский отдых.

Плейлист «Романтичная весна» от актрисы Равшаны Курковой

«Мой плейлист вдохновлен очарованием весенних дней и ночей. Приятно смотреть на звездное ясное небо под легендарную «With Or Without You». Слушать музыку мне нравится в HUAWEI FreeBuds 4i, они передают чистый звук, насыщенные басы и обладают функцией активного шумоподавления», – рассказала Равшана.

Плейлист «Музыка для вечеринки» от танцовщицы и блогера Jemmy (Жемал Курбановой)

«Мы с друзьями знаем толк в веселье. И музыка – всегда его неотъемлемая часть. Май – время первых теплых вечеринок, когда хочется много танцевать, смеяться, подпевать драйвовым хитам и быть на позитиве. Надеюсь, мой плейлист поможет вам как следует зажечь!» – говорит Jemmy.

Плейлист «Музыка для спорта» от певца Влада Соколовского

«Фитнесом и воркаутом стоит заниматься под музыку – она дарит правильный настрой. Моя музыкальная подборка поможет вам собрать всю энергию и мощь для достижения новых спортивных высот, а еще как следует расслабиться после интенсивных тренировок», – поделился Влад.

Плейлист «Хип-хоп музыка» от рэпера Мота

«Май – время обновления. Холод позади, груз зимней хандры окончательно сброшен, ты шагаешь под хип-хоп по сухому асфальту, вдыхаешь запах весны и понимаешь, что полон сил для новых свершений и можешь горы свернуть. Пусть моя подборка подарит вам этот внутренний подъем. А слушать ее можно в наушниках HUAWEI FreeBuds 4i. Всего десяти минут пополнения их батареи хватает на четыре часа прослушивания музыки. Эта функция спасает, когда забываешь заранее зарядить наушники и делаешь это прямо перед выходом из дома», – отметил Мот.

Легкие, компактные и очень удобные для длительного ношения наушники HUAWEI FreeBuds 4i – идеальный компаньон в любых ситуациях. Благодаря системе активного шумоподавления они позволяют наслаждаться чистым сбалансированным звучанием даже в шумных пространствах и слышать собеседника при сильном ветре и других громких посторонних звуках: умное устройство с легкостью выделяет голос пользователя, отфильтровывая лишние шумы. А еще ими просто управлять, воспроизводя музыку, отвечая на звонки и подавляя шумы при помощи жестов.

О HUAWEI Consumer Business Group:

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.