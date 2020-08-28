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Пресс-релизы
Научный подход к уходу за вещами: Ariel представляет Ariel PODs

Научный подход к уходу за вещами: Ariel представляет Ariel PODs "Все в 1"

Фото: Пресс-служба
Скрытые загрязнения со временем накапливаются и меняют внешний вид нашей одежды. Капсулы для стирки Ariel PODs помогут избавиться от самых стойких пятен – даже невидимых невооруженным взглядом. С технологией Purezyme можно быть уверенным, что белье по-настоящему чистое и ухоженное.
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Несколько месяцев самоизоляции изменили наше отношение к быту. Мы научились более осознанно подходить к простым повседневным заботам, при этом на первый план сегодня выходит безопасность. Согласно данным P&G 40% потребителей отмечают, что стали больше интересоваться вопросами здоровья и гигиены после пандемии. Простой "косметической" стирки теперь недостаточно: если пятен не видно, это еще не значит, что вещи действительно чистые. Специально для тех, кому важна уверенность в чистоте и гигиене, Ariel разработал эксклюзивную формулу для капсул Ariel PODs "Все в 1" с технологией Purezyme, которая защищает от невидимых загрязнений.

Скрытые загрязнения

Мы привыкли думать, что основная задача стирки – удаление видимых пятен. Однако, по мнению микробиологов1, важным аспектом стирки является гигиена и очищение поверхности ткани от микроорганизмов, появляющихся на одежде в ходе носки, а также устранение таких микробиологических явлений, как запах.

"С течением времени от плотного контакта с кожей в ткани накапливаются частички пота и кожного жира, которые смешиваются с пылью, ороговевшими клетками кожи и другими видами загрязнений. Частички пота и кожного жира содержат клейкий компонент, который удерживается на поверхности ткани за счет внеклеточного полимерного вещества. В процессе носки этот компонент накапливается в волокнах ткани и проявляется в виде запаха и пожелтений, в результате вещи теряют внешний вид несмотря на отсутствие видимых загрязнений, – отмечает Мартин ТерБекке, менеджер по научным коммуникациям компании Procter&Gamble, – Для глубокого очищения ткани удаление клейкого компонента играет важную роль. Это все равно, что удалить цементный раствор между кирпичами, и стена начнет разрушаться".

Технология Purezyme

Полученная на основе морских водорослей, уникальная технология Purezyme обеспечивает глубокое очищение ткани от сложных загрязнений. Purezyme проникает глубоко в волокна ткани и разбивает невидимые частицы жиров на мелкие фракции, позволяя активным веществам "захватить" их.

Идеальная дозировка и продуманный дизайн

Капсулы Ariel PODs "Все в 1" с технологией Purezyme – это современное концентрированное моющее средство с трехкамерным дизайном. Каждое отделение содержит уникальное сочетание активных веществ, разделенных водорастворимой пленкой. При первом контакте с водой она полностью растворяется, высвобождая активные вещества в самом начале стирки. Благодаря этому капсулы глубоко очищают, удаляют пятна, придают яркость и свежесть белью, эффективно отстирывая даже при низкой температуре. Для большей защиты ткани и придания мягкости капсулы следует использовать в сочетании с кондиционером для белья.

Ariel – один из лидеров инноваций в области чистоты и ухода за тканью. Отвечая на запросы потребителей, эксперты Ariel проводят многочисленные исследования, постоянно совершенствуя формулы продуктов, чтобы любимые вещи служили дольше и миллионы людей по всему миру могли быть уверенными в безопасности и эффективности средств для стирки.

С заботой об окружающей среде

Дополнительным преимуществом капсул Ariel PODs "Все в 1" с технологией Purezyme является экологичность формулы: для ее производства используется на 80% меньше воды, чем для жидких моющих средств, на 50% меньше упаковочного материала по сравнению со стиральными порошками. Капсулы не содержат фосфатов, в составе биоразлагаемые активные вещества. Капсулы производятся с использованием возобновляемой энергии на заводе со статусом "Ноль производственных отходов на полигон". Благодаря своей формуле капсулы эффективно отстирывают в холодной воде, что позволяет избежать перерасхода энергии при нагреве воды, который является одним из факторов образования "парникового эффекта", влияющего на изменение климата. Снижение температуры воды с 40°C до 30°C позволяет сократить использование энергии на 57%. Если каждая семья в России будет стирать на 30°C вместо 40, то сэкономленной энергии хватит, чтобы обеспечить электричеством на бытовые нужды жителей нескольких городов-миллионников. Используя Ariel PODs "Все в 1" для стирки в холодной воде, вы продлеваете жизнь своим вещам и снижаете воздействие на окружающую среду.

28 августа 2020, 17:56
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Научный подход к уходу за вещами: Ariel представляет Ariel PODs "Все в 1"

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