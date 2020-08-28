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Онлайн-медиатренинг для журналистов стран Центральной Азии: "Медиатренды Центральной Азии в "новой реальности"

27 августа 2020 г. стартовал онлайн-медиатренинг для журналистов стран Центральной Азии "Медиатренды Центральной Азии в условиях "новой реальности", организованный российским Политологическим центром "Север – Юг" (ПЦСЮ) при поддержке Фонда президентских грантов.
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Приветствуя участников медиатренинга, исполнительный директор ПЦСЮ Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА отметила, что мероприятие, которое Политологический центр "Север – Юг" проводит в сотрудничестве с партнерами из государств Центральной Азии, по своей сути, целям и задачам является продолжением традиционных региональных медиатренингов, ранее проводившихся в оффлайн-формате и направленных на совершенствование профессиональных компетенций молодых журналистов, редакторов, представителей мадиасферы.

- 2020 год привнес в нашу жизнь немало неожиданностей. Одна из них – пандемия COVID-19, которая оказалась, без преувеличения, новым глобальным вызовом: ежедневно мы являемся свидетелями того, как под влиянием этого фактора в разных сферах ломаются привычные шаблоны, происходит переформатирование устоявшихся алгоритмов деятельности. Некоторые форматы взаимодействия социумов и их сегментов уходят в небытие, им на смену приходят иные, более прогрессивные и эффективные. Особенно ярко эти тренды проявляются в сфере масс-медиа и сетевых коммуникаций. Что, безусловно, диктует необходимость держать руку на пульсе событий для тех, кто вовлечен в эту сферу профессионально, – сказала А.Трапезникова.

Исходя из реалий, инициаторы проекта постарались включить в повестку мероприятий медиатренинга те вопросы, которые не просто отражают актуальные тенденции в сфере журналистики и общественных коммуникаций, но и могут быть успешно применены в осуществлении профессиональной миссии медиасообществами России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в том числе для реализации совместных медиапроектов.

В первой части программы на площадке Zoom, а также на стриминговой платформе социальной сети Facebook, в прямом эфире прошли тренинги и мастер-классы, спикерами которых выступили ведущие журналисты и редакторы национальных СМИ, медиаэксперты и медиатренеры государств Центральной Азии и России.

В тренинге "Влияние фактора пандемии на формирование информационной повестки региональных масс-медиа: национальная специфика" шеф-редактор интернет-издания "ДНИ.ру" (Российская Федерация) Евгения НАУМОВА представила исследование "топовых" тем в период с марта текущего года, которое подтвердило явное доминирование темы COVID-19 и в российских, и в зарубежных медиа. При этом отмечалось, что популярность темы обусловила и небывалое количество фейков вокруг нее. Сдерживанию потока непроверенной информации способствовало своевременное введение штрафных санкций и административной ответственности в отношении СМИ и физических лиц, предпринятое руководством ряда государств.

В целом, на фоне пандемии актуализировалась проблема доверия населения к официальной информации и неофициальной, активно распространяемой через соцсети и мессенджеры.

Участники тренинга отметили в связи с этим возросшую необходимость тесного взаимодействия между представителями СМИ и уполномоченных органов государственной власти и констатировали, что во многих государствах Центральной Азии такое взаимодействие было обеспечено оперативно и осуществлялось в карантинный период на постоянной основе. При этом онлайн-формат общения существенно ограничивал возможности раскрытия тем в деталях и создания эксклюзивного контента.

На необходимости развития экспертных навыков у журналистов акцентировал внимание старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Университета МИД России (Российская Федерация) Алексей ТОКАРЕВ в ходе мастер-класса "Своя правда: фактчекинг и внешнеполитический анализ".

Он призвал молодых журналистов не судить о настроениях в обществе по себе и по своему окружению. Подобные суждения не представляют собой "репрезентативную выборку". В освещении событий, особенно важных политических событий, любую информацию нужно подвергать сомнению, работать с источниками, с нормативно-правовыми актами, чтобы понимать контекст, взаимосвязь событий и явлений.

- В периоды кризисов существенно возрастает количество диванных и кухонных экспертов. Важно помнить: в сфере внешней политики есть два официальных источника – президент страны и министр иностранных дел. Все остальные мнения – личные. При этом заявления официальных источников весят очень много и очень много значат, даже если они сделаны в соцсетях, – считает эксперт.

На примерах из личной журналистской и экспертной деятельности А.Токарев поделился практиками и методами получения, проверки достоверности и анализа информации.

Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik-Кыргызстан (Кыргызская Республика) Елена ЧЕРЕМЕНИНА в ходе тренинга "Адаптация деятельности средств массовой информации к условиям ограниченной мобильности: перспективные практики" рассказала о специфике организации работы редакции в режиме "вне офиса".

По мнению спикера, подобный формат способствует более широкому включению в контент средств мультимедиа, побуждает журналистов к более тщательной проработке официальной и правовой информации, ее ретрансляции на "человеческом языке".

Тем не менее, в работе "на удаленке" наличествует ряд минусов: ограниченный доступ к информации и ограниченное число ньюсмейкеров, дефицит иллюстративного ряда и др.

- Примечательно, что в онлайн-формате интенсивность работы не снизилась. Напротив, количество материалов возросло на 20%-30%, расширился формат коммуникаций с аудиторией. Но содержательная составляющая контента просела. Кроме того нам пришлось остановить ряд проектов, которые не предусматривали заочного формата, – констатировала Е.Череменина.

Актуальный после пандемии тренд внеофисной работы медиа, по ее мнению, имеет право на существование, но лишь частично поскольку "интересные авторские материалы создаются только в личном контакте".

Работа первого дня медиатренинга завершилась мастер-классом "СМИ и власть: новые форматы взаимодействия" от главного редактора портала "Uzmetronom" (Республика Узбекистан) Сергея ЕЖКОВА.

Рассказав о специфике информационного поля Узбекистана, спикер особое внимание уделил "принципу равноудаленности" в деятельности медиа и отдельных журналистов, который, с одной стороны, обеспечивает независимость суждений, с другой – позволяет контактировать с властью, без чего любое средство массовой информации не найдет своего читателя, зрителя.

Также С.Ежков выделил важное качество, без которого, по его мнению, невозможно взаимодействие СМИ и власти:

– Личные контакты возможны только на основе личной порядочности журналиста. Если нет личной порядочности, с вами не будут иметь дела. Это очень важно на все времена, – уверен С.Ежков.

28 августа в рамках онлайн-медиатренинга для журналистов стран Центральной Азии состоится круглый стол "Медиатренды Центральной Азии в период пандемии COVID-19". Модератор мероприятия – Сергей МАСАУЛОВ, координатор экспертной платформы "Большая Евразия" (Российская Федерация).

По завершении круглого стола работа площадки продолжится в формате тренингов и мастер-классов.

28 августа 2020, 14:19
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