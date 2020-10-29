При поддержке "Единой России" пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

При поддержке "Единой России" 31 октября в режиме онлайн пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана. Трансляция концерта начнется в 12:00 мск, она будет вестись на сайтах телеканала "Культура" и партии.



В 2013 году "Единая Россия" и Дмитрий Коган запустили уникальный благотворительный проект – "Время высокой музыки". Заслуженный артист дал около 70 бесплатных концертов в течение 2 лет для учащихся музыкальных школ, их педагогов, врачей, представителей общественных организаций.

В рамках проекта в музыкальные школы страны было направлено около 25 тыс. CD-дисков "Время высокой музыки" с шедеврами мировой классической музыки в исполнении Когана. Это был уникальный, не имеющий аналогов проект.

В онлайн-концерте выступят камерный оркестр "Московская камерата", пианисты Владимир Свердлов-Ашкенази и Александр Гиндин, молодые талантливые скрипачи Тимофей и Матвей Блюмины и другие.

Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Владимир Васильев отметил, что Дмитрий Коган был не просто выдающимся скрипачом, заслуженным артистом или представителем знаменитой музыкальной династии.

"Он был в первую очередь человеком с огромным сердцем, который умел помогать людям, и особенно – талантливым детям. Стремился сделать окружающий мир лучше, прекраснее, наполнить его музыкой, которую он так любил. И делал это искренне, от всей души. Вы знаете, что много времени, сил, средств он посвящал благотворительности, общественной и просветительской работе. Помогал начинающим талантам, музыкальным школам и училищам, учредил Фонд поддержки уникальных культурных проектов", – рассказал Васильев.