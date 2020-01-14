В России состоится первый стадионный концерт Димаша

Он также является обладателем престижной премии Top Chinese Music Award, китайского аналога музыкальной премии "Грэмми". Димаш исполняет композиции на казахском, русском, испанском, английском, французском и других языках. Государственный театр оперы и балета Astana Opera приглашал молодого исполнителя в состав труппы, однако певец решил развивать свою сольную карьеру в жанре современной музыки.
В 2017 году выступление Димаша в Астане собрало около 30 000 зрителей. Вместе с артистом на сцену вышли приглашенные гости: Терри Лин, Лорин, Кристина Орбакайте и Софи Эллис-Бэкстор. В начале 2017 года Кудайберген участвовал в популярной в Китае программе I Am A Singer. Он поразил публику исполнением песни на французском языке SOS d'un terrien en détresse. В этом же году Кудайберген стал победителем китайской церемонии MTV в номинации "Самый популярный зарубежный певец". Его песня Ocean Over Time стала заглавной композицией в популярной в этой стране компьютерной игре Moonlight Blade, а реклама с изображением артиста была размещена на борту пассажирского самолета.
В ноябре 2018 года Димаш впервые выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца с песней "Любовь уставших лебедей" Игоря Крутого. А уже в марте следующего года на этой площадке артист дал два сольных аншлаговых концерта.