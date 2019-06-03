Арт-ярмарка Happy Market пройдет в дизайн-квартале "Флакон"
На площадке будет организован творческий арт-рынок, где будут собраны необычные авторские изделия по доступным ценам: одежда, сувениры, аксессуары, подарки, косметика, предметы интерьера. Молодые дизайнеры, стилисты, художники, мастера хендмейда и творческие мастерские будут презентовать широкой публике свои уникальные товары ручной работы.
Happy Market – это не только ярмарка, а и особое лекционное пространство, которое сочетает в себе не только обсуждение самых актуальных вопросов на тему стиля, но и практические мастер-классы. Летний Happy Market будет посвящен вопросам имиджа, мейкапа и фотографии. Здесь пройдут бесплатные консультации по стилю, экспресс-макияж, мастер-классы по цветотипированию и модные практикумы. Известные имиджмейкеры поделятся актуальной информацией о тенденциях этого сезона, правилах и преимуществах стиля total black, подберут 10 модных вещей для летних прогулок, а также расскажут о том, как носить классический стиль и быть в тренде. Профессиональные визажисты порадуют гостей бесплатным летним экспресс-макияжем. Известные фотографы расскажут об удачных ракурсах, красивой композиции, акцентах, общем настроении и обработке фотографий, а также разберут аккаунты социальных сетей участников и расскажут, как создавать гармоничные и привлекательные профили.
На ярмарке можно будет не только заняться шопингом и послушать лекции, но и интересно провести время на увлекательных мастер-классах для детей и взрослых: полепить из глины, расписать кукол, игрушки, футболки, создать броши и заколки из фетра.
Лето – это пора смелых путешествий и веселых прогулок, это наиболее подходящее время подчеркнуть свою красоту, уникальность и внести нотку новизны в свой образ. Если вы хотите выглядеть летом особенно привлекательно и свежо, но не знаете, с чего начать, – арт-ярмарка Happy Market точно для вас!
Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах и лекциях – бесплатное!
Время работы ярмарки: 12:00 – 20:00
Результаты объявят 1 июля 2019 года
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