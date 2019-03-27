Гендерное равенство, секс в соцсетях и другие темы РИФ-2019
Агентство Rodnya во второй день форума, 18 апреля, организует секцию "Новая искренность – ложь, которая мимикрирует под правду..? ".
Цель секции – познакомить с феноменом новой искренности. Понять, как современная аудитория говорит о сексе и гендере, что транслируют медиа на эту тему и как стоит/не стоит вести себя брендам на этой территории.
В рамках секции пройдет презентация исследования: "Как обсуждается секс в социальных сетях?"
● Самые популярные поисковые запросы
● Гендерное и тематическое распределение: кто и что обсуждает по теме в сети?
● Возрастные тренды: как и что публично говорит о сексе молодое поколение?
● Облако смыслов вокруг ЛГБТ, а также полиамории и кинки-вечеринок.
Также 18 апреля состоится секция “Видео в формате above expectations* как часть performance-стратегии”, где, в том числе, выступят представители Ситилинк и GrowFood.
Спикеры обсудят:
● Видеоформаты, работающие на цели клиентов: когда конверсия превосходит все ожидания
● Видеостратегии для performance-клиентов и их интеграция в общий сплит каналов
● Система оценки видео в стратегии клиентов. Правильные метрики и KPI
● Кейсы-кейсы и еще раз кейсы
А 19 апреля состоится секция “PsychoData — новая ценность для бизнеса”
(Social + Psycholodgy)*DataScience = новая ценность для клиентов -– именно этой теме будут посвящены доклады спикеров.
За последние два-три года в маркетинге произошли изменения, значительно более серьезные, чем за предыдущие двадцать лет. Когнитивные, цифровые, социальные, ИИ технологии приходят в маркетинг и серьезно трансформируют функции маркетинга в компании.
“Сплав знаний и технологий когнитивной психологии, нейросемантики и искусственного интеллекта нацелен на формирование новых потребностей через аутентичные для конкретного человека микросценарии поведения в "мозаике реальностей. Мы расскажем реальные кейсы крупного бизнеса, которые повышают эффективность коммуникаций и покажем, почему в будущем без нового подхода в маркетинге в работе с клиентами не обойтись”, – обещают организаторы секции.
Чем заняться на РИФ+КИБ после секций? Решать Вам, но мы напоминаем -– РИФ -– это масштабный нетворкинг и фестиваль интернет-технологий! Изучайте программу форума и фестиваля на официальном сайте, ну и не забывайте регистрироваться!
17–19 апреля 2019 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" в 23-й раз пройдет крупнейшее весеннее мероприятие Рунета – Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) – 2019. Организатором Российского интернет-форума, который пройдет 17–19 апреля, выступит Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей. На РИФ+КИБ все три дня будут работать Выставка, Форум и Фестиваль интернет-технологий.
Помещение разделено на четыре зоны
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Она не должна так часто проводить вакцинацию
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос