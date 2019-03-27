Гендерное равенство, секс в соцсетях и другие темы РИФ-2019

Агентство Rodnya во второй день форума, 18 апреля, организует секцию "Новая искренность – ложь, которая мимикрирует под правду..? ".

Цель секции – познакомить с феноменом новой искренности. Понять, как современная аудитория говорит о сексе и гендере, что транслируют медиа на эту тему и как стоит/не стоит вести себя брендам на этой территории.

В рамках секции пройдет презентация исследования: "Как обсуждается секс в социальных сетях?"

● Самые популярные поисковые запросы

● Гендерное и тематическое распределение: кто и что обсуждает по теме в сети?

● Возрастные тренды: как и что публично говорит о сексе молодое поколение?

● Облако смыслов вокруг ЛГБТ, а также полиамории и кинки-вечеринок.

Также 18 апреля состоится секция “Видео в формате above expectations* как часть performance-стратегии”, где, в том числе, выступят представители Ситилинк и GrowFood.

Спикеры обсудят:

● Видеоформаты, работающие на цели клиентов: когда конверсия превосходит все ожидания

● Видеостратегии для performance-клиентов и их интеграция в общий сплит каналов

● Система оценки видео в стратегии клиентов. Правильные метрики и KPI

● Кейсы-кейсы и еще раз кейсы

А 19 апреля состоится секция “PsychoData — новая ценность для бизнеса”

(Social + Psycholodgy)*DataScience = новая ценность для клиентов -– именно этой теме будут посвящены доклады спикеров.

За последние два-три года в маркетинге произошли изменения, значительно более серьезные, чем за предыдущие двадцать лет. Когнитивные, цифровые, социальные, ИИ технологии приходят в маркетинг и серьезно трансформируют функции маркетинга в компании.

“Сплав знаний и технологий когнитивной психологии, нейросемантики и искусственного интеллекта нацелен на формирование новых потребностей через аутентичные для конкретного человека микросценарии поведения в "мозаике реальностей. Мы расскажем реальные кейсы крупного бизнеса, которые повышают эффективность коммуникаций и покажем, почему в будущем без нового подхода в маркетинге в работе с клиентами не обойтись”, – обещают организаторы секции.

Чем заняться на РИФ+КИБ после секций? Решать Вам, но мы напоминаем -– РИФ -– это масштабный нетворкинг и фестиваль интернет-технологий! Изучайте программу форума и фестиваля на официальном сайте, ну и не забывайте регистрироваться!

17–19 апреля 2019 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" в 23-й раз пройдет крупнейшее весеннее мероприятие Рунета – Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) – 2019. Организатором Российского интернет-форума, который пройдет 17–19 апреля, выступит Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей. На РИФ+КИБ все три дня будут работать Выставка, Форум и Фестиваль интернет-технологий.