1 и 2 марта 2019 в Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Мелкий бес" по загадочному роману Федора Сологуба в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России, народного артиста Украины Романа Виктюка.

Самый известный роман главного мистика литературы Серебряного века Федора Сологуба "Мелкий бес" главный волшебник театра XXI века Роман Виктюк ставит как магическую расшифровку колдовских букв и слов. Настоящий творец – единственный, кому подвластно менять реальный мир по своей воле. Этим владел автор романа, владеет этим и Виктюк.

К "Мелкому бесу" он обращался уже дважды. До этого были резонансные спектакли не рекомендованного тогда к постановке романа в Русском театре Эстонии (1983) и в театре "Современник" с Игорем Квашой, Лией Ахеджаковой, Ниной Дорошиной, Ириной Метлицкой в главных ролях (1987), где спектакль имел бешеный успех у публики.

Третье обращение мастера режиссуры к тексту Сологуба несет совершенно новые смыслы, новую эстетику – то, что актуально именно сейчас, в веке технологическом, веке прогресса, зачастую уничтожающем духовное в людях. Нашему миру сейчас отчаянно не хватает познания себя и стремления к гармонии, поэтому и возникнет на сцене Театра Романа Виктюка новый, особый, колдовской мир – мир Недотыкомки, того самого беса, который, существуя лишь в воображении главного героя и будучи мелким, способен при этом управлять вселенной. И это зрители увидят собственными глазами.

Дмитрий Бозин в главной роли Передонова покажет глубь души нечеловеческого, слитого с Бесом существа так, как умеет только он. Ничтожный, обычный человек, школьный учитель Ардальон Борисович переродится на глазах у публики в полное собрание всех грехов и слабостей человеческих, в воплощение самой темной из сторон людского племени. Что за этим последует? Предсказать развитие сюжета вряд ли смогут даже те, кто читал роман Сологуба. Потому, что в Театре Романа Виктюка возможна любая неожиданность – особенно, когда на сцену выходит ведущий актерский состав театра.

Сценическое воплощение "Мелкого беса" в XXI веке станет диагнозом времени, но мы знаем, вовремя поставив диагноз, можно обрести спасение – как мира, так и отдельного человека.

Роман Виктюк: "Мелкий бес" нашего века – не произведение о зависти или ненависти, скорее о том, что в каждом из людей живет Лихо, литературным воплощением которого стал сологубовский Недотыкомка. Каждый борется или сосуществует с ним по-своему, но далеко не каждый может трансформировать эту глубинную движущую силу в творчество".

В спектакле заняты: заслуженный артист России Дмитрий Бозин, Игорь Неведров, заслуженная артистка России Екатерина Карпушина, заслуженная артистка России Людмила Погорелова, Анна Подсвирова, Михаил Урянский, Станислав Мотырев, Павел Новиков, Константин Авдеев, Антон Даниленко, Мария Матто, Анна Могуева и другие.

Постановка и режиссура – Роман Виктюк

Сценография – Владимир Боер

Художник по костюмам – Елена Предводителева

Художник по свету – Сергей Скорнецкий

Спектакль идет 2 часа без антракта. Возрастная категория 18+.