Максим Леонидов даст большой весенний концерт в Москве

Певец, музыкант и артист Максим Леонидов выступит 8 марта в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с большим праздничным концертом. В этот теплый весенний вечер легендарный рок-музыкант сделает отличный подарок всем своим поклонникам, исполнит свои лучшие, всенародно известные хиты.

Те, чья юность и молодость пришлись на 80-е, вряд ли сумеют сдержать улыбку, услышав знакомые аккорды песен "Моя любовь на пятом этаже", "Алиса" или "От Питера до Москвы". Молодым и дерзким питерским музыкантам удалось стать русскими "The Beatles". Искренние, романтичные, энергичные… Группа "Секрет" не была похожа ни на поднадоевшую советскую эстраду, ни на зарождающийся русский рок.

Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся многим стилем. Его творчество понятно и близко каждому.

Вряд ли кому-то незнакомо музыкальное творчество Леонидова – его признанные хиты "От Питера до Москвы", "Видение", "Алиса" любимы и популярны и по сей день. Концерт Максима Леонидова – это уникальная возможность насладиться общением с этим харизматичным творческим человеком, музыка которого поражает мелодичностью, душевностью, а стихи – то ироничностью, то нежностью.

Несмотря на то, что Леонидов ведёт довольно активную творческую деятельность – даёт концерты, играет в театре, снимается в кино, пишет книги и песни – он признаёт себя "домашним человеком", уделяющим всё свободное время семье и детям. Поэтому, среди его песен так много колыбельных и лиричных композиций.

8 марта на концерте в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT зрителей ждут только лучшие и любимые песни в исполнении Максима Леонидова и группы HippoBand, которая, к слову, успешно выступает с 1996 года и считается одним из лучших составов музыкантов в России!