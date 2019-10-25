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Агрессивный посетитель MBFW Russia устроил переполох в Манеже ради денег

Фото: www.globallookpress.com
ООО "Группа Артефакт", организатор недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, считает необходимым разъяснить ситуацию, описанную в публикациях средств массовой информации, якобы 19 октября на мероприятии в столичном выставочном зале "Манеж" его избили охранники.
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Согласно сведениям, предоставленным ООО ОП "Витязь-РО", оказывающим услуги по охране недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, гражданин Булыгин действительно 19 октября в 21:07 пытался пройти на мероприятие, которое проходило в "Манеже" с 15 по 19 октября, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Имел неопрятный внешний вид и, по сути, нарушал общественный порядок, препятствуя нормальной работе мероприятия. В качестве приглашения гражданин Булыгин пытался использовать ксерокопию не именного пригласительного билета и удостоверение помощника депутата от партии ЛДПР. Гражданину Булыгину было отказано в посещении мероприятия, вход на которое возможен только по предварительной аккредитации и пригласительному билету.

Позже 19 октября Валерий Булыгин написал заявление в полицию с жалобой на действия службы безопасности мероприятия. По данному факту в день инцидента 19 октября ОП Китай-город УВД по ЦАО г. Москвы была проведена проверка, в рамках которой сотрудники полиции ознакомились с видео с камер наблюдения, которые находятся в "Манеже" и опросили свидетелей. Нарушений со стороны сотрудников ООО ОП "Витязь-РО" и службы безопасности "Манежа" выявлено не было.

ЦВЗ "Манеж" является режимным объектом, в связи с чем к объекту применяются повышенные требования к безопасности. ЦВЗ "Манеж" оборудован системами видео-фиксации, кроме того, инцидент произошел в присутствии свидетелей.

По заявлению самого гражданина Булыгина, во время того, как он пытался пройти на мероприятие, он получил травмы 9 октября в автомобильной аварии и обратился за квалифицированной помощью, о чем есть запись в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы.

Кроме того, на этой неделе гражданин Булыгин обратился в больницу 21 октября, через два дня после инцидента в ЦВЗ "Манеж", что подтверждает телефонограмма в ОП Китай-город УВД по ЦАО г. Москвы отделение полиции из ГБУЗ "(ГКБ) им. С.C. Юдина Департамента здравоохранения г. Москвы", которая поступила 21 октября в 21.30.

В настоящее время юристы ООО "Группа Артефакт" совместно с юристами ООО ОП "Витязь-РО" на основании зафиксированных доказательств готовят исковые заявления к Валерию Валерьевичу  Булыгину, 1994 года рождения, о защите деловой репутации, которой причинен вред распространением не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию компаний информации.

В отношении средств массовой информации, незаконно распространивших данные недостоверные сведения, и авторов публикаций также готовятся соответствующие требования, в том числе требования имущественного характера.

ООО "Группа Артефакт" и ООО ОП "Витязь-РО" расценивают действия и публичные заявления гражданина Булыгина как клевету и ложный донос, поэтому наряду с заявлением гражданских исков планируют обратиться в правоохранительные органы по поводу проверки действий гражданина Булыгина и иных лиц-соучастников, причастных к созданию и распространению данной заведомо ложной информации, на предмет наличия состава преступлений, предусмотренных ст. 128.1, ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ООО "Группа Артефакт" и ООО ОП "Витязь-РО" будут использованы все предусмотренные законом способы и процедуры защиты своих прав и своей репутации в отношении каждого из нарушителей.

25 октября 2019, 15:51

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