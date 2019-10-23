Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой

Jacobs Crema – исполнившаяся мечта с бархатистой пенкой. Он создается из 100% натурального кофе. Особенность новинки – бархатистая пенка из множества воздушных пузырьков с ароматом, от которого сложно не потерять голову. Секрет в специальной технологии производства, созданной экспертами JDE. Это настоящий кофейный прорыв, у которого есть шанс изменить всю категорию.
Яркий и насыщенный вкус Jacobs Crema в сочетании с соблазнительной пенкой обещает новый уровень кофейных ощущений. Мечтайте о большем с Jacobs Crema. Следующий прорыв – ваш.