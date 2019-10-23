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Фото: www.globallookpress.com Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Mercedes-Benz Fashion Week Russia: как это было

Фото: www.globallookpress.com
За пять дней в "Манеже" и на других площадках прошел 61 показ, участие в которых приняли 117 дизайнеров и 1150 моделей. Освещали это масштабное событие больше 1600 российских и  иностранных журналистов и более 850 инфлюенсеров.
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В рамках MBFW Russia также проходили и музыкальные сеты. В Манеже выступили: Александр Анатольевич, ASAMMUELL, EIGHTEEN, ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА, ANDY DARLING, MRID, Cream Soda, DJ GROOVE, SABI MISS + MANRO, Alina Grosu.

Особое место заняли показы десяти молодых дизайнеров из девяти стран: Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Китая, Франции, Швейцарии и Швеции. Они представили свои смелые и новаторские коллекции в рамках Global Talents, который проходит при поддержке glo.

Московская марка женской одежды, обуви и аксессуаров MAD DAISY MOSCOW представила коллаборацию с Государственной Третьяковской галереей. Новая коллекция "ALOPETIANKA" посвящена женщинам, живущим с аутоимунным заболеванием алопеция.

Несколько eco-friendly-брендов показали свои коллекции. Бренд RomaUvarovDesign, ODOR, DANIIL KOSTYSHIN, RED SEPTEMBER, VOID, EXPATS COLLECTIVE, OTOCYON, BE INSIDE.

Фото: пресс-служба

Восемь домов моды поддержали тренд на моделей стильного возраста, среди них KRUZHOK, TATA POLINA & DIMA KAMMA, N.LEGENDA, ELENA SOUPROUN, ZA_ZA, BÁKHTIN, GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN, GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo.

На протяжении Mercedes-Benz Fashion Week Russia в "Манеже" прошли POP-UP SHOP и Futurum Education. В этом году гости мероприятия могли не только приобрести дизайнерскую одежду и аксессуары в POP-UP SHOP, но и сдать свои ненужные вещи в рамках проекта "Свалка". Во временном дизайнерском универмаге на нижнем этаже в "Манеже" были установлены контейнеры для сбора одежды. Подобные пункты приема – важная составляющая концепции осознанного потребления. Переработка непригодных для носки вещей дает им вторую жизнь в новых изделиях. "Свалка" – это проект, объединяющий в себе сервис по вывозу старой одежды и магазин в Доме культур, где представлены second use и upcycle-вещи.

Фото: пресс-служба

На специальной образовательной площадке Futurum Education проходили различные образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, public talk’и от фотографов, иллюстраторов, блогеров и экспертов в сфере моды. Например, лекция Дмитрия Пескова – специального представителя Президента РФ по цифровому развитию; Стивена Трау – директора по финансам и HR Hermes Group; Кацумы Мори – владельца магазина BUNKER TOKYO и шоу-рума RIVERHEAD в квартале Харадзюку, Токио, Япония. Также с лекциями выступили Айсель Трудел – основатель концепт-стора и маркетплейс-платформы AIZEL; Лапо Чианки – директор по коммуникациям и специальным мероприятиям Pitti Immagine и Люсьен Пажес – основатель Lucien Pagès Communication и др.

Кроме того, прошли специальные мастер-классы при поддержке ASUS: В режиме реального времени специалисты рассказали и показали, как создавать digital-эскизы одежды, снимать и обрабатывать фотографии с бэкстейджей и стритстайл-съемки, как продвигать личный бренд в соцсетях, создавать AR-фильтры для инстаграма и fashion-иллюстрации.

Фото: пресс-служба

На MBFW Russia состоялась презентация коллаборации glo x Tigran Avetisyan. Объединившись с талантливым дизайнером Тиграном Аветисяном – выпускником Saint Martins и стипендиатом LVMH, glo как бренд-новатор и экспериментатор представил уникальный показ-перформанс на стыке моды и искусства. Специальный показ был поставлен театральным режиссером, а дизайнер сам создал скульптуры прямо на глазах у зрителей: заливал кубы разноцветной эластичной экспансионной пеной, которая имеет свойство разбухать в 15-20 раз – как будто это живая субстанция. Так всего за несколько минут дизайнер создал несколько скульптур, на которые помещены металлические таблички с описанием экспонатов. В рамках сотрудничества Тигран создал аксессуары для glo в свойственной ему манере – это чехлы и сумки с внешним карманом для девайса, которые стали частью арт-объектов. Дизайнер впервые выступил в роли художника-перформера, а не дизайнера одежды, бросив вызов самому себе. Вдохновением послужила философия бренда glo, благодаря которой стал возможным такой смелый эксперимент. Это призыв делать то, что ты не пробовал раньше, осуществлять смелые идеи и выходить за пределы границ – Today I Will ("Cегодня я буду").

Фото: пресс-служба

16 и 17 октября в "Манеже" прошел первый перформанс ARTIS PROJECT, который позволяет по-новому осмыслить темы осознанного потребления и экологичного производства одежды. Медитативное нарезание девушкой разноцветного бумажного водопада из полотна, будто продолжающего ее платье и воспроизводящего сюжет картины Lost Unity 2 художницы Лии Сафиной, – завораживающее зрелище, заставляющее посетителей MBFW Russia остановиться и задуматься о том, что, кроме вкусовых предпочтений и бренда, определяет их выбор гардероба.

Компания Mary Kay, официальный визажист Недели моды, не только готовила моделей к выходу на подиум, но и представила коллекцию матовых и сияющих тональных основ TimeWise 3D. Для презентации новинки в Москву из Лос-Анджелеса, США, приехал Луис Каско, звездный визажист, бьюти-амбассадор бренда.

Фото: пресс-служба

Всего за пять дней мероприятие посетили более 60 000 человек. Для тех, кто не смог попасть на Неделю моды, 51 сайт провел более 60 часов прямых трансляций, а охват аудитории у блогеров составил более 20 миллионов человек.

23 октября 2019, 12:39

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