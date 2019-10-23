Mercedes-Benz Fashion Week Russia: как это было

За пять дней в "Манеже" и на других площадках прошел 61 показ, участие в которых приняли 117 дизайнеров и 1150 моделей. Освещали это масштабное событие больше 1600 российских и иностранных журналистов и более 850 инфлюенсеров.



В рамках MBFW Russia также проходили и музыкальные сеты. В Манеже выступили: Александр Анатольевич, ASAMMUELL, EIGHTEEN, ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА, ANDY DARLING, MRID, Cream Soda, DJ GROOVE, SABI MISS + MANRO, Alina Grosu.

Особое место заняли показы десяти молодых дизайнеров из девяти стран: Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Китая, Франции, Швейцарии и Швеции. Они представили свои смелые и новаторские коллекции в рамках Global Talents, который проходит при поддержке glo.

Московская марка женской одежды, обуви и аксессуаров MAD DAISY MOSCOW представила коллаборацию с Государственной Третьяковской галереей. Новая коллекция "ALOPETIANKA" посвящена женщинам, живущим с аутоимунным заболеванием алопеция.

Несколько eco-friendly-брендов показали свои коллекции. Бренд RomaUvarovDesign, ODOR, DANIIL KOSTYSHIN, RED SEPTEMBER, VOID, EXPATS COLLECTIVE, OTOCYON, BE INSIDE.

Восемь домов моды поддержали тренд на моделей стильного возраста, среди них KRUZHOK, TATA POLINA & DIMA KAMMA, N.LEGENDA, ELENA SOUPROUN, ZA_ZA, BÁKHTIN, GLOBAL TALENTS: SOJI SOLARIN, GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo.

На протяжении Mercedes-Benz Fashion Week Russia в "Манеже" прошли POP-UP SHOP и Futurum Education. В этом году гости мероприятия могли не только приобрести дизайнерскую одежду и аксессуары в POP-UP SHOP, но и сдать свои ненужные вещи в рамках проекта "Свалка". Во временном дизайнерском универмаге на нижнем этаже в "Манеже" были установлены контейнеры для сбора одежды. Подобные пункты приема – важная составляющая концепции осознанного потребления. Переработка непригодных для носки вещей дает им вторую жизнь в новых изделиях. "Свалка" – это проект, объединяющий в себе сервис по вывозу старой одежды и магазин в Доме культур, где представлены second use и upcycle-вещи.

На специальной образовательной площадке Futurum Education проходили различные образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, public talk’и от фотографов, иллюстраторов, блогеров и экспертов в сфере моды. Например, лекция Дмитрия Пескова – специального представителя Президента РФ по цифровому развитию; Стивена Трау – директора по финансам и HR Hermes Group; Кацумы Мори – владельца магазина BUNKER TOKYO и шоу-рума RIVERHEAD в квартале Харадзюку, Токио, Япония. Также с лекциями выступили Айсель Трудел – основатель концепт-стора и маркетплейс-платформы AIZEL; Лапо Чианки – директор по коммуникациям и специальным мероприятиям Pitti Immagine и Люсьен Пажес – основатель Lucien Pagès Communication и др.

Кроме того, прошли специальные мастер-классы при поддержке ASUS: В режиме реального времени специалисты рассказали и показали, как создавать digital-эскизы одежды, снимать и обрабатывать фотографии с бэкстейджей и стритстайл-съемки, как продвигать личный бренд в соцсетях, создавать AR-фильтры для инстаграма и fashion-иллюстрации.

На MBFW Russia состоялась презентация коллаборации glo x Tigran Avetisyan. Объединившись с талантливым дизайнером Тиграном Аветисяном – выпускником Saint Martins и стипендиатом LVMH, glo как бренд-новатор и экспериментатор представил уникальный показ-перформанс на стыке моды и искусства. Специальный показ был поставлен театральным режиссером, а дизайнер сам создал скульптуры прямо на глазах у зрителей: заливал кубы разноцветной эластичной экспансионной пеной, которая имеет свойство разбухать в 15-20 раз – как будто это живая субстанция. Так всего за несколько минут дизайнер создал несколько скульптур, на которые помещены металлические таблички с описанием экспонатов. В рамках сотрудничества Тигран создал аксессуары для glo в свойственной ему манере – это чехлы и сумки с внешним карманом для девайса, которые стали частью арт-объектов. Дизайнер впервые выступил в роли художника-перформера, а не дизайнера одежды, бросив вызов самому себе. Вдохновением послужила философия бренда glo, благодаря которой стал возможным такой смелый эксперимент. Это призыв делать то, что ты не пробовал раньше, осуществлять смелые идеи и выходить за пределы границ – Today I Will ("Cегодня я буду").

16 и 17 октября в "Манеже" прошел первый перформанс ARTIS PROJECT, который позволяет по-новому осмыслить темы осознанного потребления и экологичного производства одежды. Медитативное нарезание девушкой разноцветного бумажного водопада из полотна, будто продолжающего ее платье и воспроизводящего сюжет картины Lost Unity 2 художницы Лии Сафиной, – завораживающее зрелище, заставляющее посетителей MBFW Russia остановиться и задуматься о том, что, кроме вкусовых предпочтений и бренда, определяет их выбор гардероба.

Компания Mary Kay, официальный визажист Недели моды, не только готовила моделей к выходу на подиум, но и представила коллекцию матовых и сияющих тональных основ TimeWise 3D. Для презентации новинки в Москву из Лос-Анджелеса, США, приехал Луис Каско, звездный визажист, бьюти-амбассадор бренда.

Всего за пять дней мероприятие посетили более 60 000 человек. Для тех, кто не смог попасть на Неделю моды, 51 сайт провел более 60 часов прямых трансляций, а охват аудитории у блогеров составил более 20 миллионов человек.