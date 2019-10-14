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Пресс-релизы

В погоне за пивными артефактами: "Балтика" отпраздновала Oсtober Beer Festival-2019

Фото: Пресс-служба
В субботу, 12 октября, на пивоварнях "Балтики" по всей России отметили VI Oсtober Beer Festival. Организаторы ежегодного осеннего праздника пригласили гостей отправиться в квест по лабиринтам заводов, чтобы найти редкий пивной артефакт и узнать о производстве качественного пива в России. 
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Каждую пивоварню организаторы превратили в большое фестивальное пространство, создав атмосферу знаменитого пивного праздника. С первых шагов гости смогли окунуться в мир баварских традиций и сделать фото в окружении прекрасных девушек в национальных немецких нарядах.

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В ходе тематических экскурсий по лабиринтам пивоварен участники посмотрели, как создается разнообразный янтарный напиток. Гости узнали, что за свою историю сорта компании получили награды более 670 наград российских и международных дегустационных конкурсов.

Примерив на себя роль коллекционеров пивных артефактов, гости отвечали на вопросы и выполняли задания, пополняя багаж знаний об истории пенного напитка. Приобщившись к баварской традиции по угадыванию содержимого чемодана пивовара, они узнали, почему в каждом светлом лагере есть частичка Carlsberg.

Все благодаря открытию работником лаборатории компании Эмилем Хансеном чистой культуры дрожжей в 1883 году. Кстати, шкала водородного показателя pH также своим появлением обязана лаборатории компании – ее создал химик Серен Серенсон.

Семен, посетитель экскурсии в Петербурге: "Сделать из экскурсии по производству увлекательный квест – целое искусство, и "Балтика" знает в этом деле толк. Спасибо за погружение в мир пивных фестивалей и традиций. Теплая атмосфера October beer festival – идеальный подарок всем в это холодную осень. Однозначно порекомендую друзьям и знакомым прийти сюда в следующем году".

Фото: Пресс-служба

Юрий, посетитель экскурсии в Туле: "Я люблю посещать разные заводы во время поездок по России и за границу. Всегда было интересно посмотреть, из чего делают любимые продукты и напитки, как всё устроено на самом деле. Но до "Тульского пивзавода" в родном городе я добрался только сейчас. Это восторг! Современное производство, идеальная чистота, огромные объемы, полностью автоматизированный процесс и никаких архаичных агрегатов. Спасибо опытным экскурсоводам и команде "Тульского пивзавода", которые сделали October beer festival незабываемым".

Фото: Пресс-служба

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