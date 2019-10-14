В погоне за пивными артефактами: "Балтика" отпраздновала Oсtober Beer Festival-2019

В субботу, 12 октября, на пивоварнях "Балтики" по всей России отметили VI Oсtober Beer Festival. Организаторы ежегодного осеннего праздника пригласили гостей отправиться в квест по лабиринтам заводов, чтобы найти редкий пивной артефакт и узнать о производстве качественного пива в России.



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