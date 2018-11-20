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Фестиваль S0BER FEST показал многообразие сортов безалкогольного пива в России

Фото: pixabay.com
16 ноября в московском рестобаре "Борода" прошел первый в России фестиваль безалкогольного пива S0BER FEST, на котором было представлено около 50 сортов безалкогольного пива. Событие состоялось в рамках образовательного проекта "Пивной сомелье".
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S0BER FEST стал отличным поводом, чтобы попробовать около 50 безалкогольных сортов различных пивных стилей и провести пятницу в уютной обстановке рестобара "Борода". На фестивале посетители могли познакомиться с технологией производства, разнообразием сортов и исключительными свойствами безалкогольного пива.

В зоне "слепых" дегустаций гости становились частью оригинального эксперимента и узнавали, как работает профессиональное жюри на многих дегустационных конкурсах мира. В течение дня участникам предлагалось оценить три сета, не видя марок и названий: в первом были собраны светлые лагеры, во втором – пшеничное пиво, в третьем – специальные сорта.

Артем Перлин, пивной энтузиаст: "Сегодня состоялось очень важное для пивоваренной отрасли мероприятие – первый российский фестиваль безалкогольного пива. S0BER FEST показал ценителям и почитателям пивной продукции, что безалкогольное пиво не только имеет право на полноценное существование, но и ничуть не уступает алкогольному собрату во вкусовых палитрах. И я очень надеюсь, что этот фестиваль станет толчком для еще большего развития категории безалкогольного пива".

Сегмент безалкогольного пива в России продолжает демонстрировать положительную динамику – за первые 9 месяцев 2018 года его рост составил 39%* по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот сегмент сегодня занимает 1,8%всего рынка пива (данные розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка городской и сельской России в натуральном выражении), но получает все большее признание российских потребителей и имеет все основания для дальнейшего роста.

Фото: pixabay.com

В лектории "Пивного сомелье" эксперты индустрии рассказывали о разных аспектах безалкогольного пива. Так, журналист, блогер и основатель портала nubo.ru Павел Егоров выступил с темой "История безалкогольного пива от Российской Империи до современной России", поделившись своеобразной летописью развития этого напитка в нашей стране.

Автор портала Craftdepot.ru, спортсмен и адепт безалкогольного пива Федор Тихонов уделил внимание тренду активного образа жизни в своей лекции "Безалкогольное пиво и спорт". А директор по инновациям и исследованиям компании "Балтика" Дмитрий Афонин провел урок "Анатомии безалкогольного пива".

В своем выступлении Дмитрий рассказал, что существует несколько способов производства безалкогольного пива: можно подавить брожение, но тогда мальтоза не сбраживается в алкоголь, и такое пиво имеет слишком сладкий вкус. Можно действовать методом выпаривания алкоголя, но из-за разрушений на структурном уровне теряется аромат напитка. И есть метод мембранной фильтрации, когда из уже готового пива удаляется алкоголь без ущерба для вкуса, цвета и аромата. Это наиболее дорогой и сложный метод.

Дмитрий Афонин, директор по инновациям и исследованиям региона Восточная Европа, Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group: "Безалкогольное пиво можно назвать одной из вершин пивоваренного искусства – по технологии производства оно сложнее и затратнее, чем создание классической версии напитка, требует всего мастерства пивовара. Для производства наших безалкогольных сортов мы берем уже готовое пиво и с помощью метода диализной мембранной фильтрации на современном оборудовании удаляем алкоголь. на мой взгляд, такой метод производства безалкогольного пива наиболее совершенный – он позволяет сохранить вкус, аромат и структуру напитка".

Михаил, гость S0BER FEST: "Совершенно новое и очень интересное мероприятие. Поразило многообразие безалкогольных сортов и отдельным откровением стало то, что все их можно найти в России. Надеюсь, такие мероприятия станут хорошей традицией".

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