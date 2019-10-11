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В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week

Фото: пресс-служба
С 15 по 19 октября 2019 в ЦВЗ "Манеж" пройдет Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Пять дней, 14 стран-участниц, 170 дизайнеров, 150 иностранных журналистов, 832 инфлюенсера, 1613 российских журналистов
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В программе Недели показы, презентации, перформансы брендов YASYA MINOCHKINA, RED SEPTEMBER, LA REDOUTE (основная коллекция/коллаборация с Кристель Коше, Франция), Tigran Avetisyan, PIROSMANI, KSENIA GERTS, ARUT MSCW, RomaUvarovDesign, KRUZHOK, BÁKHTIN, Sergey Soroka x On Course, Futureisnown, ZA_ZA, NASTYA NEKRASOVA, INNOMINATE и многие другие.

Фото: пресс-служба

По сложившейся традиции на отдельных площадках пройдут показы Alena Akhmadullina – ГМИИ им. А.С.ПУШКИНА, Alexander Arutyunov – электродепо "Красная Пресня".  Все присутствующие на MBFW Russia смогут окунуться не только в мир моды, но и в мир музыки. На специальной сцене в ЦВЗ "Манеж" выступят Cream Soda, EIGHTEEN, ANDY DARLING, ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА и другие исполнители. Расписание показов, презентаций и концертов можно найти на официальном сайте MBFW

Фото: пресс-служба

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет серия показов Global Talents. 10 молодых дизайнеров из девяти стран:

  • CHAIN (Аргентина)
  • FEMME DE MARS (Бельгия)
  • LINUS LEONARDSSON (Великобритания)
  • LITICHEVSKAYA и SOJI SOLARIN (Германия)
  • ALVARO MARS (Испания)
  • LEAF XIA (Китай)
  • svoboda ravenstvo bratstvo (Франция)
  • AWS (AFTER WORK STUDIO (Швейцария)
  • MLTV CLOTHING (Швеция)

Победителей выбрал международный экспертный совет, а именно:

  • Ольга Михайловская, руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents, обозреватель моды в Vogue Russia, создатель Telegram-канала @frontfashion, основатель Front Fashion School, Россия;
  • Сара Соццани-Майно, заместитель главного редактора итальянского Vogue, глава Vogue Talents (Италия), бренд-амбассадор Национальной палаты моды, Италия;
  • Люсьен Пажеc, основатель Lucien Pagès Communication. Представляет такие бренды, как Sacai, Paco Rabanne, Jacquemus, Lemaire, J.W. Anderson, Ambush, Byredo и др., Франция;
  • Роуз Лангенбейн, style-директор онлайн-магазина Mytheresa, Германия;
  • Жан-Мишель Куамми, куратор направления "Мода", стилист и креативный директор, сотрудничала с Highsnobiety, Material Magazine, InStyle Germany, Mytheresa, Net-a-Porter и т. д., родилась в Нью-Йорке, работала в Шанхае, живет в Германии;
  • Эдуардо Гарсия, основатель журнала F*cking Young, Испания;
  • Кацума Мори, владелец магазина BUNKER TOKYO (среди российских брендов в нем представлены Спутник 1985, SVARKA, VOLCHOK и др.) и шоу-рума RIVERHEAD (представлены такие бренды, как SoWhat?, SOVETSKY1917, SSANAYA TRYAPKA) в квартале Харадзюку, Токио, Япония;
  • Елена Пятибратова, креативный директор Aizel.ru, Россия;
  • Гариет Верни, редактор журнала LOVE, Великобритания.

Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz. Партнеры MBFW Russia: Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), Mary Kay (Официальный визажист), MONÉ PROFESSIONAL (Официальный стилист), DHL (Официальный логистический партнер), Сардиния (Официальный партнер), "Метрополь" (Официальный отель).

Фото: пресс-служба

POP-UP SHOP

С 15 по 19 октября у каждого посетителя будет возможность купить сезонные коллекции и новые капсулы прямо у дизайнеров на POP-UP SHOP – пространство для модных покупок. 56 брендов одежды: DIANA ARNO, NATASHA TIMOFEEVA, MATH, PIROSMANI, SPUNKY, LA TREVI, WHITE CROW, LA REDOUTE, Product of imitation, HOBOCODE и другие. Пригласительный билет можно получить по ссылке.

Фото: пресс-служба

Futurum Education

С 15 по 19 октября в ЦВЗ "Манеж" будет действовать открытый лекторий Futurum Education, где эксперты проведут лекции на различные актуальные темы в мире моды.

Спикеры:

  • Дмитрий Песков (специальный представитель Президента РФ по цифровому развитию) / "За пределами креативного мышления: чему и как учиться в 21 веке";
  • Стивен Трау (директор по финансам и HR Hermes Group, ранее эксперт-консультант для Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Stella McCartney, Alexander McQueen) / "Провал vs успех: стратегии для молодых брендов";
  • Кацума Мори (владелец магазина BUNKER TOKYO (среди российских брендов в нем представлены Спутник 1985, SVARKA, VOLCHOK и др.) и шоу-рума RIVERHEAD (представлены такие бренды, как SoWhat?, SOVETSKY1917, SSANAYA TRYAPKA) в квартале Харадзюку, Токио, Япония) / "Как выделиться в мире фаст фешн и высокой моды: потребительские тренды 2019 в Японии";
  • Лапо Чианки (директор по коммуникациям и специальным мероприятиям Pitti Immagine) / "Молодые бренды: самые частые ошибки";
  • Исабель Берц (глава подразделения исследований и образования, Европейский институт дизайна) / "Las Manuelas: ЭТНОКОЛЛАБОРАЦИЯ";
  • Айсель Трудел (основатель концепт-стора и маркетплейс-платформы AIZEL, входит в список самых влиятельных людей в мире моды Business of Fashion BoF 500, входит в состав экспертного совета престижного конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize) / Паблик-ток;
  • Люсьен Пажеc (основатель Lucien Pagès Communication. Представляет такие бренды, как Sacai, Paco Rabanne, Jacquemus, Lemaire, J.W. Anderson, Ambush, Byredo и др., Франция) / Паблик-ток;
  • Жан-Мишель Куамми (куратор направления "Мода", стилист и креативный директор, сотрудничала с Highsnobiety, Material Magazine, InStyle Germany, Mytheresa, Net-a-Porter и т. д., родилась в Нью-Йорке, работала в Шанхае, живет в Германии) / Cтрит-ток с Адамом Катц Синдингом и Жан-Мишель Куамми, модератор – Саша Амато;
  • Адам Катц Синдинг (известный фотограф, автор книги "THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK") / Cтрит-ток с Адамом Катц Синдингом и Жан-Мишель Куамми, модератор - Саша Амато;
  • Саша Амато (редактор, журналист, младший редактор Dazed Digital, ранее – Interview Magazine Russia, Buro24/7, The Blueprint, Business of Fashion, Grailed, 1 Granary), админ телеграм-канала @goldchihuahua) / Cтрит-ток с Адамом Катц Синдингом и Жан-Мишель Куамми, модератор – Саша Амато.

Регистрация в лекторий открыта на сайте.

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