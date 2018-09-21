Москва после ЧМ-2018: столица представит новые туристические возможности в Париже
Сегодня Москва – крупнейший деловой и туристический центр. Столица занимает первое место среди активно развивающихся мегаполисов мира. Город активно набирает популярность как комфортное место для делового и событийного туризма и уверенно входит в десятку авторитетных мировых рейтингов популярных городов мира.
На пресс-конференции в рамках IFTM TOP RESA 2018 начальник отдела координации туристкой деятельности Департамента спорта и туризма города Москвы Инесса Григ расскажет о новых возможностях для туристов из Франции, о создании современной туристской инфраструктуры, мерах по обеспечению безопасности и динамике туристического потока.
Отдельная тема будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018, во время проведения которого Москву посетили 4,5 млн туристов. Инесса Григ расскажет о том, как менялся город к Чемпионату мира по футболу, а также подведет итоги Мундиаля.
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