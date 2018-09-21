Москва после ЧМ-2018: столица представит новые туристические возможности в Париже

С 25 по 28 сентября 2018 года Департамент спорта и туризма города Москвы примет участие в международной туристической выставке IFTM TOP RESA 2018, в рамках которой расскажет о взаимодействии Парижа и Москвы и новых возможностях для французских туристов. Также представитель Департамента поделится опытом проведения Чемпионата мира по футболу 2018.

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