Шестнадцатый благотворительный Венский Бал пройдет в Москве

Благотворительный Венский Бал в Москве является одним из самых значительных событий в мировом бальном календаре. Каждый год на него съезжается около двух тысяч гостей из разных городов и стран.

26 мая 2018 года в самом большом зале российской столицы – Гостином Дворе состоится Шестнадцатый благотворительный Венский Бал в Москве. 2018 год объявлен в России Годом русского балета. Этому событию и будет посвящен Шестнадцатый Венский Бал. Поэтому вместо традиционного оперного гала-концерта гости увидят балет-гала с участием звезд мирового балета - Евгении Образцовой (Большой театр), Кристины Шапран и Тимура Аскерова (Мариинский театр), Натальи Сомовой, Георги Смилевски и Дмитрия Соболевского (театр имени Станиславского и Немировича-Данченко).

По традиции, бал откроют 120 пар дебютантов. Для них – незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей от 18 до 28 лет – это отличный шанс приобщиться к классической культуре, научиться танцевать, найти новых интересных друзей.

После знаменитой фразы "Alles Walzer" – "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости, которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили, – танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы. Танцевальную и концертную программу Бала будут сопровождать симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и один из лучших танцевальных оркестров России "Данс-лэнд" под руководствомСемена Мильштейна.

Венский Бал в Москве является благотворительным. В этом году бенефициаром бала станет фонд Илзе Лиепы "Культура – детям". Вести Шестнадцатый Венский Бал в Москве будет российская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа и президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Где: Гостиный Двор

Адрес: Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4

Съезд гостей: 20:00

Начало официальной Церемонии Открытия Бала: 21:00