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Пресс-релизы

Старейшая юбилейная Рождественская ярмарка подарков откроется в ЦДХ

Фото: Пресс-служба
7 декабря Центральный Дом художника открывает старейшую двадцатую Рождественскую ярмарку подарков. Если вы хотите порадовать друзей и близких необычными новогодними сувенирами, то именно здесь вы найдете не просто подарки, а эксклюзивные предметы интерьера и декора, которые не только порадуют душу, но и станут достойной частью личной коллекции.
прочитано 104 раза

Диапазон вкусов и возможностей на ярмарке необычайно широк – от традиционных новогодних украшений ручной работы, авторских кукол и крафтовых изделий до уникальных предметов антиквариата. А если вам по душе лакомства – к вашим услугам широчайший ассортимент сладких подарков. И это далеко не все.

Фото: Пресс-служба

За  20-летнюю историю существования, Рождественская ярмарка подарков заслужила репутацию главного предновогоднего события в Москве для всех, кто любит и ценит оригинальные подарки, созданные профессиональными мастерами.

Фото: Пресс-служба

Организаторы ярмарки подготовили отдельную зону с мастер-классами, где каждый гость сможет сделать подарки родным и близким собственными руками.

Хотите подарить праздник вашим близким – приходите в ЦДХ с 7 по 23 декабря! Более 100 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников со своими уникальными авторскими работами ждут вас, ведь здесь так легко забыть о повседневной суете и ощутить себя в настоящей рождественской сказке.

Фото: Пресс-служба

Время работы ярмарки: 7 – 23 декабря с 11:00 до  20:00, понедельник – выходной день.

11, 15, 16, 18 декабря – вход на Ярмарку для всех бесплатный!

Стоимость входного билета:

• Основной билет – 200  рублей.

• Льготный - 100 рублей для следующих категорий (дети в возрасте с 7 до 16 лет; студенты ВУЗов, учащиеся средних и средних специальных учебных заведений РоссийскойФедерации дневной формы обучения; пенсионеры, владельцы удостоверений:ISIC – Международное студенческое удостоверение, ITIC – Международное преподавательское удостоверение, IYTC – Международное молодежное удостоверение).

4 декабря 2018, 15:47
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