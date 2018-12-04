Старейшая юбилейная Рождественская ярмарка подарков откроется в ЦДХ

Диапазон вкусов и возможностей на ярмарке необычайно широк – от традиционных новогодних украшений ручной работы, авторских кукол и крафтовых изделий до уникальных предметов антиквариата. А если вам по душе лакомства – к вашим услугам широчайший ассортимент сладких подарков. И это далеко не все.

За 20-летнюю историю существования, Рождественская ярмарка подарков заслужила репутацию главного предновогоднего события в Москве для всех, кто любит и ценит оригинальные подарки, созданные профессиональными мастерами.

Организаторы ярмарки подготовили отдельную зону с мастер-классами, где каждый гость сможет сделать подарки родным и близким собственными руками.

Хотите подарить праздник вашим близким – приходите в ЦДХ с 7 по 23 декабря! Более 100 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников со своими уникальными авторскими работами ждут вас, ведь здесь так легко забыть о повседневной суете и ощутить себя в настоящей рождественской сказке.

Время работы ярмарки: 7 – 23 декабря с 11:00 до 20:00, понедельник – выходной день.

11, 15, 16, 18 декабря – вход на Ярмарку для всех бесплатный!

Стоимость входного билета:

• Основной билет – 200 рублей.

• Льготный - 100 рублей для следующих категорий (дети в возрасте с 7 до 16 лет; студенты ВУЗов, учащиеся средних и средних специальных учебных заведений РоссийскойФедерации дневной формы обучения; пенсионеры, владельцы удостоверений:ISIC – Международное студенческое удостоверение, ITIC – Международное преподавательское удостоверение, IYTC – Международное молодежное удостоверение).