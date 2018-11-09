Международный конкурс Московской консерватории для молодых композиторов "Новые классики" собрал более 820 заявок
Конкурс Московской консерватории "Новые классики" проводится впервые, но он сразу же обрел международный масштаб. Заявки на участие пришли из таких стран как: Польша, США, Израиль, Молдова, страны Европейского Союза и многих других. Такая международная известность и действительно равные возможности для творческой молодежи проявить себя обусловлены отсутствием на конкурсе вступительного взноса. Это гарантирует доступность – принимаются любые инструментальные сочинения для состава от 3 до 41 исполнителей в пределах заявленного инструментария. Основные цели конкурса – выявление молодых талантов и лучших представителей композиторского сообщества, создание системы поддержки молодых талантов и популяризация современной академической и популярной музыки.
"Мы, честно говоря, не ожидали столь значительного отклика, – комментирует окончание 1 этапа конкурса директор международного фонда композиторов "Новые классики" Юлия Музыка. – Наш конкурс проводится параллельно по двум номинациям – по академической и популярной музыке, без вступительного взноса и 823 заявки – потрясающий результат, подтверждающий, что конкурс действительно стал глобальным. Это говорит о том, что интерес к композиторскому искусству растет и необходимо продолжать поддерживать молодых композиторов".
К финалу конкурса, который состоится 17 ноября, будет допущено 10 партитур.
В жюри конкурса вошли известные в мире композиторы: Владимир Тарнопольский, профессор, заведующий кафедрой современной музыки Московской консерватории, художественный руководитель ансамбля Студия новой музыки; Эдуард Артемьев, российский композитор, народный артист России; Александр Маноцков, российский композитор, автор инструментальных и вокальных сочинений, исполнявшихся в России и за рубежом; Йин Ван (Китай) – композитор, лауреат многочисленных международных конкурсов; Роберто Молинелли (Италия) – композитор, дирижер и скрипач, лауреат национальных и международных конкурсов; Тристан Мюрай (Франция) – композитор, основоположник одного из ведущих направлений авангардной музыки – спектральной школы, музыковед и педагог и Иван Феделе (Италия), профессор Миланской консерватории, художественный руководитель музыкальной части Венецианской биеннале.
В рамках конкурса проводится специальная образовательная программа для композиторов – Школа "Новые классики", занятия которой пройдут 14-16 ноября. Участники Школы получат практические знания о новейших композиторских техниках, узнают об актуальных трендах композиторского искусства, личном бренд-менеджменте, взаимодействии с продюсерскими центрами и киноиндустрией, основах авторского права и других необходимых современному композитору темах.
На концерте 18 ноября в исполнении ансамбля "Студия новой музыки" под руководством заслуженного артиста России, дирижера Игоря Дронова, прозвучат произведения лауреатов конкурса. Посещение мероприятия в Московской консерватории будет осуществляться по пригласительным. Получить их можно, отправив заявку.
Начало концерта в 13.00.
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