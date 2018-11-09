Международный конкурс Московской консерватории для молодых композиторов "Новые классики" собрал более 820 заявок

18 ноября 2018 года в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского состоится финальный концерт и награждение победителей конкурса для молодых композиторов "Новые классики". На конкурс поступило 823 заявки из 35 стран мира, из них 554 по современной академической музыке и 269 по современной популярной музыке. Призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей.

Конкурс Московской консерватории "Новые классики" проводится впервые, но он сразу же обрел международный масштаб. Заявки на участие пришли из таких стран как: Польша, США, Израиль, Молдова, страны Европейского Союза и многих других. Такая международная известность и действительно равные возможности для творческой молодежи проявить себя обусловлены отсутствием на конкурсе вступительного взноса. Это гарантирует доступность – принимаются любые инструментальные сочинения для состава от 3 до 41 исполнителей в пределах заявленного инструментария. Основные цели конкурса – выявление молодых талантов и лучших представителей композиторского сообщества, создание системы поддержки молодых талантов и популяризация современной академической и популярной музыки.

"Мы, честно говоря, не ожидали столь значительного отклика, – комментирует окончание 1 этапа конкурса директор международного фонда композиторов "Новые классики" Юлия Музыка. – Наш конкурс проводится параллельно по двум номинациям – по академической и популярной музыке, без вступительного взноса и 823 заявки – потрясающий результат, подтверждающий, что конкурс действительно стал глобальным. Это говорит о том, что интерес к композиторскому искусству растет и необходимо продолжать поддерживать молодых композиторов".

К финалу конкурса, который состоится 17 ноября, будет допущено 10 партитур.

В жюри конкурса вошли известные в мире композиторы: Владимир Тарнопольский, профессор, заведующий кафедрой современной музыки Московской консерватории, художественный руководитель ансамбля Студия новой музыки; Эдуард Артемьев, российский композитор, народный артист России; Александр Маноцков, российский композитор, автор инструментальных и вокальных сочинений, исполнявшихся в России и за рубежом; Йин Ван (Китай) – композитор, лауреат многочисленных международных конкурсов; Роберто Молинелли (Италия) – композитор, дирижер и скрипач, лауреат национальных и международных конкурсов; Тристан Мюрай (Франция) – композитор, основоположник одного из ведущих направлений авангардной музыки – спектральной школы, музыковед и педагог и Иван Феделе (Италия), профессор Миланской консерватории, художественный руководитель музыкальной части Венецианской биеннале.

В рамках конкурса проводится специальная образовательная программа для композиторов – Школа "Новые классики", занятия которой пройдут 14-16 ноября. Участники Школы получат практические знания о новейших композиторских техниках, узнают об актуальных трендах композиторского искусства, личном бренд-менеджменте, взаимодействии с продюсерскими центрами и киноиндустрией, основах авторского права и других необходимых современному композитору темах.

На концерте 18 ноября в исполнении ансамбля "Студия новой музыки" под руководством заслуженного артиста России, дирижера Игоря Дронова, прозвучат произведения лауреатов конкурса. Посещение мероприятия в Московской консерватории будет осуществляться по пригласительным. Получить их можно, отправив заявку.

Начало концерта в 13.00.